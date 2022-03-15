Генпрокуратура РФ поручила прокурорам проверить производителей сахара после попыток искусственно увеличить цену

50

Генпрокуратура России поручила прокурорам проверить производителей сахара на фоне информации о попытках создать искусственный дефицит для повышения цены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре РФ экспертной группы <…> получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что "по выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены".

В Генпрокуратуре напомнили, что в целях защиты прав граждан по поручению генпрокурора России Игоря Краснова органами прокуратуры проводится системная работа по противодействию нарушениям законодательства о ценообразовании на продовольственные товары. Состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре.

Фото: pixabay