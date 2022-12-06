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Франция в августе впервые с февраля нарастила импорт товаров из России

6 декабря 2022 09:12
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Франция в августе впервые с февраля нарастила импорт товаров из России

 Франция в августе увеличила объем экспорта товаров из России в месячном выражении на 25 процентов — до 1,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических ведомств стран ЕС.

Рост наметился впервые с февраля, когда показатель находился на уровне 1,8 миллиарда евро. Затем Франция в течение пяти месяцев уменьшала траты на российские товары.

Как показал анализ агентства, сильнее всех в конце лета увеличила импорт товаров из России в месячном выражении Португалия — в 9,4 раза, до 79 миллионов евро. Также выросли покупки российских товаров в месячном выражении у Латвии (44 процента), Австрии (27 процентов), Испании (27 процентов), Греции (15 процентов) и Словакии (шесть процентов).

В то же время некоторые страны Европы все же сократили объемы ввоза российской продукции. Такими оказлись Словения (-60 процентов) и Ирландия (-63 процента).

Германия в августе вернула себе звание главного импортера российских товаров после того, как в июле ее обошла Италия, — покупки товаров из России достигли 2,7 миллиарда евро против итальянских 2,0 миллиарда евро. На третьем месте расположились Нидерланды с импортом на 1,5 миллиарда евро.

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