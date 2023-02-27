Forbes вновь назвал "Яндекс" самой дорогой компанией Рунета

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"Яндекс" занял первое место в рейтинге "30 самых дорогих компаний Рунета – 2023", по версии журнала Forbes. На второй и третьей строчках – Wildberries и Ozon соответственно.

Как отмечается в издании, стоимость "Яндекса" составляет 10,2 миллиарда долларов. На втором месте в рейтинге – компания Wildberries стоимостью 9,8 миллиарда долларов, на третьем – Ozon стоимостью 5,2 миллиарда долларов.

Также в списке топ-10 самых дорогих компаний 1С, "Лаборатория Касперского", СКБ Конкур, Avito, VK, Headhunter и Positive Technologies.

Стоимость компаний зафиксирована на 1 февраля 2023 года, сообщает РИА Новости.