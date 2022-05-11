Финляндия запретила платежи Faberlic

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Власти Финляндии запретили платежи, связанные с косметической компанией Faberlic, и арестовали средства, находящиеся на финском банковском счете, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов.



«На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты», — пишет издание.

Основатель Faberlic, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев попал под санкции ЕС как депутат. В октябре 2021 гола он рассказывал РБК, что передаст свою долю (владеет 99,99% АО «Фаберлик») в доверительное управление из-за избрания в Госдуму.



