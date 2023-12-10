Финансисты заметили признаки новых «черных лебедей» мирового кризиса

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Финансисты на протяжении многих лет пытаются предсказать наступление очередного мирового кризиса. По словам опрошенных РИА Новости экспертов, признаки новых «черных лебедей» уже есть. Например, растущий американский госдолг и многолетние санкции.

«Определенные признаки новых „черных лебедей“ мирового кризиса уже наблюдаются: это рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, многолетняя эпидемия санкций», — сказано в сообщении. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, проблемы в экономики есть всегда, однако ни одна из них на данный момент не является фатальной. С ним согласны и другие эксперты, по их словам, главный «лебедь» еще не прилетел, пока рано говорить о «наступлении новой глобальной встряски», пишет Ура.ру.