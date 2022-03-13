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Фастфуд: российские кулинары уже начали готовить “русское меню”

13 марта 2022 11:12
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Фастфуд: российские кулинары уже начали готовить “русское меню”

В связи с закрытием в России крупнейших сетей фастфуда члены Национальной ассоциации кулинаров России заговорили о необходимости создания отечественного аналога мировых сетей ресторанов быстрого питания на базе русской кухни. Об этом рассказала ТАСС президент ассоциации Анна Жукова.

По словам Жуковой, ассоциация уже активно разрабатывает технологические карты блюд, которые будут входить в меню отечественных сетевых ресторанов. Сейчас повара называют в числе основных русских блюд оригинальную выпечку, блины, русские закуски, а также традиционные горячие блюда.

Полюбившиеся россиянам иностранные блюда предлагается заменить отечественными аналогами. “Например, бургеры можно заменить на “варежку” — разрезанную вдоль булочку, внутри которой кладутся разные начинки, а вместо «Кока-колы готовить натуральные лимонады на травах“, — предлагает Жукова.

Президент ассоциации кулинаров России уверена, что на разработку меню для отечественного общепита уйдет не более трех месяцев. Жукова отметила, что в последние годы поварами России проделана большая работа по изучению традиционной русской кухни и база для меню сетевых ресторанов быстрого питания уже есть.

Мэр Москвы Сергей Собянин солидарен с кулинарами России. Он заявил в СМИ, что не более чем за год отечественные сетевые рестораны заменят освободившуюся нишу фастфуда.

“Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками“, — заявил Собянин.

Кроме того, Собянин отметил, что власти столицы решили выделить полмиллиарда рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также уверен, что на месте ушедших мировых брендов в ближайшее время появится российская сеть общепита, пишет Обозрение.

“Надо защищать людей, потому что компании, которые сейчас уходят, хотят заработать, при этом используют наше российское сырье. Вот McDonald’s, 100% российское сырье, заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь, но только завтра там уже должен быть не McDonald’s, а “У дяди Вани“. Рабочие места должны быть сохранены, а цены — снижены. Вот такой подход“, — оптимистично заявил на пленарном заседании Вячеслав Володин.

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