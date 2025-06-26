ФАС выдала Wildberries предостережение из-за новых требований к продавцам

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала маркетплейсу Wildberries предостережение, причиной этому послужила обновленная оферта, согласно которой продавец обязан открыть счет в "Вайлдберриз банк".

Сообщение ФАС опубликовано на официальном сайте ведомства.

"ФАС выдала предостережение Wildberries. В обновленной оферте маркетплейс обязал продавцов открывать счета в одноименном банке <...> ФАС России считает, что планируемое поведение компании Вайлдберриз может содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Ведомство выдало площадке предостережение", — говорится в заявлении.

Пресс-служба Wildberries, в свою очередь, выпустила комментарий, в котором заявила, что открытие счета в собственном банке необходимо для проверки новых продавцов, а для работы он может использовать расчетный счет в любом российском банке. В компании также отметили, что продавец имеет право закрыть расчетный счет в "Вайлдберриз банке" сразу после регистрации, пишет Смотрим.