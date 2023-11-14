ФАС проверит цены на куриные яйца

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на куриные яйца. Служба уже разослала соответствующие поручения своим территориальным органам, сообщили в пресс-службе ФАС.

Там пояснили, что на основе полученных данных будет проведен анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен на данную продукцию.

Также ведомство запросило сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на яйца у десяти крупнейших федеральных торговых сетей, пишет РГ.

Ранее Росстат сообщил, что на неделе, предшествующей 25 октября, больше всего из продуктов подорожали яйца (сразу на 2,45%). С начала 2023 года рост составил 15,87%.