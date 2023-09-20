ФАС потребовала отменить плату за раздачу интернета у МТС, МегаФона, билайна и Tele2

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ФАС потребовала от МТС, МегаФона, билайна и Теlе2 отменить плату за раздачу мобильного интернета.

Ведомство сообщило, что получило большое количество обращений от абонентов с жалобами на невыгодные условия.

Компании не предоставили достаточного экономического, технологического либо иного обоснования взимания платы за услугу. ФАС посчитала, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства и выдало предупреждения о прекращении подобных действий.

Операторы обязаны сделать раздачу интернета бесплатной в течение месяца и в будущем не вводить плату за эту услугу. В противном случае ведомство возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

UPD: МегаФон пока не получал официального предупреждения от ФАС. Об этом представитель оператора сообщил iPhones.ru.