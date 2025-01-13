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ФАС назвала аномально высокой наценку на хлеб в торговых сетях

13 января 2025 14:01
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ФАС назвала аномально высокой наценку на хлеб в торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назвала аномально высокой наценку на хлеб в торговых сетях. Об этом журналистам заявил руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

"По нашему мнению, в торговых сетях наценка аномально высокая на такой социально значимый продукт. Она может быть высокой на другие не социально значимые товары, но на хлеб - это избыточно, на наш взгляд", - сказал Шаскольский.

Комментируя причину такой наценки, он отметил, что это особенность политики торговых сетей. "На социально значимые товары не должно быть такой наценки. Торговые сети, допуская высокую наценку на хлеб, оказывают существенное влияние на формирование цены для конечного потребителя", - подчеркнул глава ФАС.

Ранее служба проанализировала цены на хлеб в крупнейших торговых сетях России ("Дикси", "Пятерочка", "Перекресток" и "Магнит") и выявила высокие средние наценки - 60% в среднем, а в некоторых случаях наценка превышала 100%, пишет ТАСС. 

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