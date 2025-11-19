Евросоюз закупил у России лекарств на максимальную с конца 2020 года стоимость

179

ЕС в сентябре сильно увеличил объемы закупок медикаментов у России, узнало РИА Новости на основе статистики Евростата.

Всего за первый месяц осени он приобрел этих товаров у нее на 7,6 миллиона евро — это максимум с декабря 2020 года. В месячном выражении закупки увеличились в 7,2 раза, а в годовом — примерно в пять. При этом по итогам трех кварталов года суммарный импорт составил 26,9 миллиона евро — вдвое больше, чем за тот же период в 2024 году.

Основными потребителями российских лекарств внутри объединения оказались Словения (6,5 миллиона евро) и Венгрия (951 тысяча).

Россия также продолжает и покупать лекарства в ЕС: в сентябре импорт вырос на 14 процентов в месячном выражении и на девять — в годовом, до 553,8 миллиона евро. Тем не менее прирост в поставках по трем кварталам этого года и прошлого незначительный — лишь на 1,1 процента, до 5,16 миллиарда евро.

Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию в этом месяце стали Германия (134,6 миллиона евро), Нидерланды (82,7 миллиона), Бельгия (78,1 миллиона), Словения (49 миллионов) и Австрия (31 миллион евро).