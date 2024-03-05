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Евросоюз пытается закрыть торговые каналы с Россией

5 марта 2024 13:59
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Евросоюз пытается закрыть торговые каналы с Россией

 В ЕС предупредили: принцип No Russia в торговле должен неукоснительно соблюдаться. Реэкспорт санкционной продукции контрагентами из третьих стран недопустим. Наблюдатели и юристы усомнились в эффективности запретов. Обходной импорт налажен, и как его остановить — неясно.

В 12-м пакете санкций ЕС ввел правило: указывать в документах невозможность дальнейшей продажи (реэкспорта) товаров в Россию. Ранее это носило рекомендательный характер, теперь — обязательное условие. Экспортеры должны отказывать контрагентам, если те не готовы под этим подписаться.

В списке — летательные и космические аппараты и их части (группа 88 внешнеторговой номенклатуры), определенные авиационные товары из других групп (в том числе турбовинтовые и авиационные двигатели внутреннего сгорания, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок), авиационное топливо, боевое стрелковое оружие, товары двойного назначения и "продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах", пишет РИА Новости.

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