Европейский совет принял решение по шестому пакету санкций в отношении России

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Внеочередной Европейский совет этой ночью после длительных дискуссий принял политическое решение по шестому пакету санкций в отношении России, подтвердив приверженность Евросовета "усилению давления на Москву и Минск".

Главы государств и правительств стран ЕС согласились распространить ограничения на две трети поставляемой из России нефти, объявил глава Евросовета Шарль Мишель. При этом решено отказаться только от поставок нефти морским транспортом и сохранить возможность получать ее по трубопроводам.

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен приветствовала договоренность о введении частичного нефтяного эмбарго и сообщила, что это позволит сократить импорт 90% российской нефти к концу года.

Шестой пакет санкций, помимо этого, предусматривает отключение Сбербанка от международной системы SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ.

Мишель сообщил, что постпреды Евросоюза уже завтра займутся юридическим оформлением достигнутых договоренностей, передает Радио Маяк.

Пресс-служба Самарского отделения Сбербанка прокомментировала ситуацию:

"Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме".