Я нашел ошибку
Главные новости:
Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля в Москве.
«Это у нас семейное»: от Самарской области в финал конкурса вышли семь команд
Госдума и Совфед выступили за выход России из ОБСЕ
Госдума и Совфед выступили за выход России из ОБСЕ
Полузащитник Никита Салтыков покидает "Крылья Советов"
Полузащитник Никита Салтыков покидает "Крылья Советов"
"Крылья Советов" провели первую тренировку в новом сезоне
"Крылья Советов" провели первую тренировку в новом сезоне
Путин: соглашение с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии
Путин: соглашение с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии
За управление машиной в состоянии опьянения житель Жигулевска лишен автомобиля
За управление машиной в состоянии опьянения житель Жигулевска лишен автомобиля
В Самаре в лесополосе нашли два брошенных УАЗа
В Самаре в лесополосе нашли два брошенных УАЗа
В Самаре пожаловались на обращение с воспитанниками частного детсада
В Самаре пожаловались на обращение с воспитанниками частного детсада
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.04
-2.01
EUR 93.3
-2.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня
Сотрудники УИС СО приняли участие в акции по сдаче донорской крови
"Девичий хоровод": в Самарской области прошел фестиваль-конкурс народных костюмов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Ещё один резидент технопарка «Жигулёвская долина» стал участником проекта «Сколково»

19 июня 2024 10:21
141
Ещё один резидент технопарка «Жигулёвская долина» стал участником проекта «Сколково»

 

Дизайн-студия «ТАКО», резидент технопарка «Жигулёвская долина», стала резидентом Фонда «Сколково» с проектом «ТАКО» – диффузионная нейросеть для создания дизайна в различных областях и проверки по патентным базам данных с использованием машинного обучения».

Эта платформа позволяет генерировать дизайнерские решения и проверять их уникальность. Инновационность метода заключается в автоматизированном сочетании искусственного интеллекта и глубокого обучения для создания уникальных дизайнерских концепций. Нейросеть «ТАКО» не только разрабатывает дизайн, но и автоматически анализирует его на предмет оригинальности в патентных базах данных с использованием компьютерного зрения. Это не только уменьшает временные и ресурсные издержки на проверку оригинальности, но и устраняет возможность человеческих ошибок, делает процесс более эффективным и надежным. Важным преимуществом этого подхода является отсутствие прямых конкурентов на рынке: ни один существующий сервис не предоставляет такой интегрированной и автоматизированной системы для создания и проверки оригинальности дизайна.

Директор дизайн студии «ТАКО» Александр Голодяев рассказал, с какими сложностями его команда столкнулась на пути к резидентству в Сколково: «Нам не с первого раза удалось стать резидентами Сколоково. Отмечу, что «Жигулёвская долина» нам активно помогала – и это сыграло ключевую роль в получении статуса».

Он отметил, что площадка «Сколково» – отличная среда для дальнейшего развития проекта и его технической доработки. И что важно, статус резидента позволит получить новый управленческий опыт.

«Уже подали заявку на менторство, чтобы компенсировать проблемы в понимании коммерциализации. В будущем при поддержке менторов подтянем техническую составляющую, чтобы проект соответствовал всем мировым трендам», – резюмировал Александр Голодяев.

Напомним, что технопарк «Жигулёвская долина» является региональным оператором «Сколково». Специалисты технопарка оказывают консультационную поддержку, отрабатывая заявку на каждом этапе, находясь в постоянном контакте со «Сколково». На сегодняшний день резидентами фонда стали 23 компании технопарка «Жигулёвская долина».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
492
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
292
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
555
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
1066
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
17 июня 2024  12:13
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
502
Весь список