Ещё один резидент технопарка «Жигулёвская долина» стал участником проекта «Сколково»

141

Дизайн-студия «ТАКО», резидент технопарка «Жигулёвская долина», стала резидентом Фонда «Сколково» с проектом «ТАКО» – диффузионная нейросеть для создания дизайна в различных областях и проверки по патентным базам данных с использованием машинного обучения».

Эта платформа позволяет генерировать дизайнерские решения и проверять их уникальность. Инновационность метода заключается в автоматизированном сочетании искусственного интеллекта и глубокого обучения для создания уникальных дизайнерских концепций. Нейросеть «ТАКО» не только разрабатывает дизайн, но и автоматически анализирует его на предмет оригинальности в патентных базах данных с использованием компьютерного зрения. Это не только уменьшает временные и ресурсные издержки на проверку оригинальности, но и устраняет возможность человеческих ошибок, делает процесс более эффективным и надежным. Важным преимуществом этого подхода является отсутствие прямых конкурентов на рынке: ни один существующий сервис не предоставляет такой интегрированной и автоматизированной системы для создания и проверки оригинальности дизайна.

Директор дизайн студии «ТАКО» Александр Голодяев рассказал, с какими сложностями его команда столкнулась на пути к резидентству в Сколково: «Нам не с первого раза удалось стать резидентами Сколоково. Отмечу, что «Жигулёвская долина» нам активно помогала – и это сыграло ключевую роль в получении статуса».

Он отметил, что площадка «Сколково» – отличная среда для дальнейшего развития проекта и его технической доработки. И что важно, статус резидента позволит получить новый управленческий опыт.

«Уже подали заявку на менторство, чтобы компенсировать проблемы в понимании коммерциализации. В будущем при поддержке менторов подтянем техническую составляющую, чтобы проект соответствовал всем мировым трендам», – резюмировал Александр Голодяев.

Напомним, что технопарк «Жигулёвская долина» является региональным оператором «Сколково». Специалисты технопарка оказывают консультационную поддержку, отрабатывая заявку на каждом этапе, находясь в постоянном контакте со «Сколково». На сегодняшний день резидентами фонда стали 23 компании технопарка «Жигулёвская долина».