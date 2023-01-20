Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в мероприятиях приняли участие свыше 700 осужденных.
В исправительных учреждениях УФСИН СО проведены богослужения, посвященные Крещению Господне
В ходе ремонта дороги приведут в порядок железобетонные трубы и устроят водоотводные лотки, а также укрепят обочины и откосы земляного полотна.
В Самарской области отремонтируют обходную дорогу села Кошки
Современное оборудование позволяет проводить диагностические и лечебные вмешательства под рентгенологическим и ультразвуковым контролем.  
За год более 1000 пациентов областного онкодиспансера получили помощь на современном ангиографе 
Школьникам также напомнили о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках в темное время суток.
Полицейские региона напомнили школьникам о правилах безопасности на дороге.
Экскурсия по Центру оказалась очень познавательной, студенты активно задавали вопросы и тут же получали исчерпывающие ответы.
«Студенческий десант»: студенты СГЭУ посетили ЦАФАП областного главка полиции
В круглом столе приняли участие самарские предприниматели, представители РЭЦ и ТПП региона.
Экспортерам Самарской области рассказали о помощи РЭЦ в выходе на рынки дружественных стран
Российский рынок новых мотоциклов в 2022 году сократился на 16%
В 2022 году на базе Самарского УКК прошли профессиональную подготовку свыше 40 тысяч специалистов
В 2022 году на базе Самарского УКК прошли профессиональную подготовку свыше 40 тысяч специалистов
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.85
-0.02
EUR 74.41
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Экспортерам Самарской области рассказали о помощи РЭЦ в выходе на рынки дружественных стран

20 января 2023 14:10
96
В круглом столе приняли участие самарские предприниматели, представители РЭЦ и ТПП региона.

Российский экспортный центр и Торгово-промышленная палата Самарской области рассказали региональным производителям продукции АПК и производственным предприятиям-экспортерам о том, как пользоваться инструментами господдержки и как институты развития помогают компаниям выйти на новые рынки.

В круглом столе «Поддержка внешнеторговой деятельности в современных условиях» приняли участие самарские предприниматели, представители РЭЦ и ТПП региона.

«Это первое совместное мероприятие РЭЦ и Торгово-промышленной палаты, которое открывает целый цикл встреч с экспортерам. Оно позволит рассказать о том, какие возможности открывают для компаний инструменты господдержки, кто и как ими может воспользоваться и стать ближе к предпринимателям», - отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике Российского экспортного центра Евгений Подшивалов.

В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Одним из ключевых направлений в работе областного Правительства, обозначенное Губернатором Дмитрием Азаровым, является продвижение продукции местных производителей как внутри страны, так и на рынки дружественных стран.

Местные предприятия экспортируют товары и услуги в самых разных сферах деятельности.

Для помощи малому и среднему бизнесу в выходе на внешние рынки в регионе успешно работает Центр поддержки экспорта, который предоставляет региональные меры поддержки, а также помогает привлекать инструменты РЭЦ.

«По итогам 2022 года при содействии регионального Центра поддержки экспорта самарские компании заключили экспортные контракты на общую сумму 2,8 млрд рублей. Мы помогаем предприятиям малого и среднего бизнеса с поиском зарубежных партнеров, переводом материалов на иностранные языки, организуем участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Самарской области есть, что предложить рынкам дружественных стран, наша продукция интересна за рубежом. И мы продолжить активное содействие местным компаниям в налаживании внешнеэкономической деятельности, используя собственные инструменты поддержки, а также возможности Российского экспортного центра», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В ходе онлайн-мероприятия руководитель представительства РЭЦ в Самаре Александра Камнева рассказала участникам о том, какую кредитно-гарантийную поддержку можно получить при выходе на экспорт или для наращивания поставок, а также какие меры нефинансовой поддержки могут быть полезны в работе. «Прямо во время эфира один из экспортеров отправил на экспертизу свой контакт, и мы надеемся, что он будет застрахован по нашему коробочному продукту», — отметила Александра Камнева.

Представители РЭЦ также рассказали участникам семинара о преимуществах использования продуктов страхования и о страховых услугах, которые нужны для уверенных переговоров на зарубежных рынках, а также о том, как устроен сервис «Профессионалы экспорта» на цифровой платформе «Мой экспорт», как получить услуги с господдержкой и как найти надежного партнера.

 

Фото: департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
153
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
447
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
2031
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
637
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
18 января 2023  13:36
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
1459
Весь список