Экспортерам Самарской области рассказали о помощи РЭЦ в выходе на рынки дружественных стран

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Российский экспортный центр и Торгово-промышленная палата Самарской области рассказали региональным производителям продукции АПК и производственным предприятиям-экспортерам о том, как пользоваться инструментами господдержки и как институты развития помогают компаниям выйти на новые рынки.



В круглом столе «Поддержка внешнеторговой деятельности в современных условиях» приняли участие самарские предприниматели, представители РЭЦ и ТПП региона.



«Это первое совместное мероприятие РЭЦ и Торгово-промышленной палаты, которое открывает целый цикл встреч с экспортерам. Оно позволит рассказать о том, какие возможности открывают для компаний инструменты господдержки, кто и как ими может воспользоваться и стать ближе к предпринимателям», - отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике Российского экспортного центра Евгений Подшивалов.



В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Одним из ключевых направлений в работе областного Правительства, обозначенное Губернатором Дмитрием Азаровым, является продвижение продукции местных производителей как внутри страны, так и на рынки дружественных стран.



Местные предприятия экспортируют товары и услуги в самых разных сферах деятельности.



Для помощи малому и среднему бизнесу в выходе на внешние рынки в регионе успешно работает Центр поддержки экспорта, который предоставляет региональные меры поддержки, а также помогает привлекать инструменты РЭЦ.



«По итогам 2022 года при содействии регионального Центра поддержки экспорта самарские компании заключили экспортные контракты на общую сумму 2,8 млрд рублей. Мы помогаем предприятиям малого и среднего бизнеса с поиском зарубежных партнеров, переводом материалов на иностранные языки, организуем участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Самарской области есть, что предложить рынкам дружественных стран, наша продукция интересна за рубежом. И мы продолжить активное содействие местным компаниям в налаживании внешнеэкономической деятельности, используя собственные инструменты поддержки, а также возможности Российского экспортного центра», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



В ходе онлайн-мероприятия руководитель представительства РЭЦ в Самаре Александра Камнева рассказала участникам о том, какую кредитно-гарантийную поддержку можно получить при выходе на экспорт или для наращивания поставок, а также какие меры нефинансовой поддержки могут быть полезны в работе. «Прямо во время эфира один из экспортеров отправил на экспертизу свой контакт, и мы надеемся, что он будет застрахован по нашему коробочному продукту», — отметила Александра Камнева.



Представители РЭЦ также рассказали участникам семинара о преимуществах использования продуктов страхования и о страховых услугах, которые нужны для уверенных переговоров на зарубежных рынках, а также о том, как устроен сервис «Профессионалы экспорта» на цифровой платформе «Мой экспорт», как получить услуги с господдержкой и как найти надежного партнера.

Фото: департамент информационной политики СО