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Экспертное мнение: комментарии по бюджету Самарской области

20 октября 2021 21:46
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В  регионе подводят итоги обсуждения вопросов социально-экономического развития Самарской области в 2021-м и формирования проекта областного бюджета на 2022-2024 годы.

В  регионе подводят итоги обсуждения вопросов социально-экономического развития Самарской области в 2021-м и формирования проекта областного бюджета на 2022-2024 годы.

Александр Лаптев, директор ООО "Феррони Тольятти": 

"Компания «Феррони» - лидер промышленного производства металлических дверей в России, СНГ и Европе, официально открыл свой завод в 2021 году в городе Тольятти. Это является важнейшим событием в жизни региона и нашей компании. Достигнутые договоренности, планы и проекты, в том числе совместные решения и поддержка со стороны администрации Самарской области и лично Азарова Дмитрия Игоревича, позволяют нам уверено смотреть в будущее. 

Несмотря на общую экономическую ситуацию в мире и стране, мы сохраняем курс на развитие. На 2022 год нашей компанией планируется расширение производственных мощностей, увеличение рабочих мест, поставки оборудования и создание новых производственных линий. Эти планы будут достигнуты и благодаря участию в региональных и федеральных программах по развитию промышленных компаний. 

Совместная работа и направленность нашей компании и региона в целом на развитие позволяет сделать вывод, что 2022 год будет еще более продуктивным и эффективным. И принятый проект бюджета Самарской области подтверждает намерения руководства области поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты, которые в будущем дадут новые рабочие места и доходы в бюджет".   

Президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, член Общественной палаты Самарской области Косарева Нина Николаевна:

"Второй год мы живем в условиях пандемии, и я могу сказать, что средства, которые сейчас выделяются, конечно, беспрецедентные. Открываются новые госпитали, палатыоборудуются кислородной поддержкой, приобретается новый санитарный транспорт, медицинские работники получают выплаты. Всесторонняя помощь оказывается нашим болеющим, находящимся и на стационарном, амбулаторном лечении, и на долечивании в здравницах. Огромные изменения происходят во всем здравоохранении. Условия работы за последние три года значительно улучшились. Выполнены ремонты, поликлиники становятся бережливыми, открываются новые отделения, улучшилось оснащение оборудованием. Таких изменений мы давно не наблюдали. Это все очень существенно и ощутимо. Я хочу от всего сердца, искренне сказать спасибо нашему Губернатору и всему правительству региона. Уверена, что преобразования продолжатся с еще большим импульсом, как только победим пандемию.

Ресурсов может хватить на большее, если количество заболевших начнет снижаться. Население должно понять, что возможности медицины не безграничны. Сотрудники медицинских учреждений, «скорых», госпиталей тоже болеют, их не хватает. Если мы - медицина со своей стороны, власти, но и население, все вместе ситуацию переломить возможно. Я очень жду этих изменений, как и многие медицинские работники. Заболеваемость, распространение инфекции, в первую очередь, зависят от населения. Вакцинация жизненно необходима. Для её проведения созданы все условия – мобильные и круглосуточные пункты. Вакцинируйтесь! Прививку можно сделать в шаговой доступности. Просто должно быть понимание, что ситуация очень серьезная, и она зависит от действий или бездействия каждого из нас. Посмотрите в транспорте. Ведь не трудно надеть маску, но люди этого не делают, рискуя не только своей жизнью, домашних, окружающих. Почему-то тому, что пишут в соцсетяхнеизвестные непрофессиональные люди доверие есть, а к словам специалистов, владеющим информацией, статистикой, опытом относимся с недоверием? Я не понимаю. Все нацелены сейчас на результат – переломить эту тенденцию по заболеваемости, но надо понимать, что это процесс обоюдный".

Теги: Прямая речь/Интервью

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