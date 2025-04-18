Эксперт заметил падение цен на яйца к Пасхе

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В преддверии Пасхи в России зафиксировано снижение стоимости куриных яиц на 12,2%. Об этом рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«Цены на куриные яйца снизились на 12,2%», — передает РИА Новости слова эксперта. В то же время молочная продукция значительно подорожала: сливочное масло поднялось в цене на 37,8%, а молоко — на 22,7%.

По словам эксперта, рост цен на молочную продукцию связан с дефицитом сырого молока из-за сокращения поголовья коров. Яйца стали редким исключением, продемонстрировав обратную динамику.