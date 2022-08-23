Эксперт: российские бренды одежды, обуви и аксессуаров к 2030 займут половину потребительского рынка

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Российские fashion-производители смогут занять половину потребительского рынка к 2030 году, доля составит 1,3 триллиона рублей, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Технопром-2022" руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

"По оценкам экспертов WearNet НТИ, локализация производства на потребительском рынке может достичь 50 процентов — 1,3 триллиона рублей — к 2030 году", — отметил эксперт.

По словам Баженова, после ухода с российского рынка западных мировых брендов, включая производителей одежды, обуви, аксессуаров, освободилась ниша не менее 13,5 процента рынка — это более 200 миллиардов рублей. С другой стороны, значительная часть игроков в индустрии осталась без партнеров, в том числе рекламы, товаров и арендаторов.

Эксперт уточнил, что с точки зрения локализации производства рынок одежды — "второй после еды". Он отметил, что гарантированный спрос составляет не менее двух триллионов рублей, сегменты люкс и премиум — 280 миллиардов рублей.

"У нас есть положительный опыт — за восемь лет в потребительском сегменте еды удалось локализовать производство и интегрировать технологии так, что мы за пять минут получаем доставку еды, а роботы-комбайны собирают урожай. Теперь можно повторить это чудо во втором после еды по размеру потребительском рынке", — сообщил Баженов.

В марте об уходе из России сообщили модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие. Также отечественный рынок среди прочих покинули британский ритейлер Marks & Spencer (M&S) и корпорация Inditex, которая была представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.

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