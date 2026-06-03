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«Единая Россия» выступила за смягчение налогов на малый бизнес

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«Единая Россия» выступила за смягчение налогов на малый бизнес

"Единая Россия" стремится создавать правильные условия для предпринимателей РФ и выступает за смягчение налогов на малый бизнес. Об этом заявила координатор партпроекта "Предпринимательство", первый зампред думского комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, ее слова приводит пресс-служба партии.

Она, в частности, указала на необходимость прямого диалога и поиска сбалансированных решений вместе организациями предпринимателей. По словам Когогиной, поддержка малого и среднего бизнеса - один из важных пунктов Народной программы. "Наша задача - создавать правильные условия для развития бизнеса", - отметила Когогина.

Она также подчеркнула, что в партии поддерживают позицию общественной организации малого бизнеса "Опора России", и добавила, что все изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны всем.

Если речь идет о предпринимателях РФ, по словам Когогиной, нужно сначала оценить эффект существующих мер, а уже после этого принимать новые решения, пишет ТАСС. 

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