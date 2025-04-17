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Двум категориям россиян повысят пенсии с 1 мая

17 апреля 2025 16:14
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двум категориям россиян повысят пенсии с 1 мая

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 17 апреля напомнила о предстоящем увеличении выплат для определенных категорий пенсионеров с 1 мая.

Она уточнила, что повышение коснется тех граждан, которые в апреле получили I группу инвалидности или отметили свой 80-летний юбилей.

«Для этих категорий с 1 мая <...> будет произведено повышение фиксированной части выплаты. Сейчас она составляет 8907,70 рубля, а после увеличится в два раза», — рассказала парламентарий агентству «Прайм».

При этом депутат подчеркнула, что увеличение произойдет в проактивном порядке — пенсионерам не придется подавать никаких заявлений, пишут "Известия".

 

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