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Две трети россиян собрались подрабатывать

16 марта 2022 11:59
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Две трети россиян собрались подрабатывать

Две трети трудоустроенных россиян в обозримой перспективе собираются искать дополнительные источники дохода, свидетельствуют результаты опроса*, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и крупнейшей рекрутинговой платформой в России hh.ru. Каждый пятый россиянин уже подрабатывает. В числе ключевых причин, по которым люди ищут дополнительную работу, увеличение заработка, развитие навыков и необходимость расплачиваться по кредитам и долгам.

Две трети респондентов (68%) указали, что работа у них пока одна, но в обозримой перспективе будут искать дополнительные источники дохода.

О нескольких источниках дохода рассказали 19% опрошенных. Из них относительное большинство (11%) имеют небольшой бизнес. 8% подрабатывают редакторами и копирайтерами, столько же заняты в продажах, 7% подрабатывают водителями, еще по 7% – курьерами, разнорабочими и инженерами, по 6% – дизайнерами, репетиторами и IT-специалистами и бухгалтерами. По 4% – уборщиками, операторами кол-центра и SMM-специалистами. По 3% – официантами, фотографами, маркетологами, промоутерами и страховыми агентами. По 2% – журналистами, специалистами по подбору персонала и упаковщиками.

Чаще других о наличии подработки говорили участники рекламной, маркетинговой и PR-индустрии (40%), работники строительной и девелоперской отраслей (29%), топ-менеджеры (29%), юристы (26%), специалисты по управлению персоналом (22%) и айтишники (20%). Реже – бухгалтеры (11%), работники логистической и транспортной отраслей (11%) и начинающие специалисты (12%).

Подавляющее большинство респондентов (88%) подрабатывают для увеличения дохода. Около трети (30%) – для развития навыков. 27% – чтобы расплатиться по займам и долгам. Каждый шестой (16%) – для души. 8% – чтобы занять свободное время.

Относительному большинству участников опроса (39%) подработка приносит сумму, эквивалентную 10-30% основного дохода. Каждому пятому (23%) – 30-50% основного дохода. Почти стольким же (22%) – до 10% основного дохода. Каждому шестому (16%) – более половины основного дохода.

Самые высокооплачиваемые дополнительные источники дохода у топ-менеджеров: каждый четвертый представитель этой отрасли (24%) указал, что его дополнительный заработок превышает половину основного. Аналогичное положение вещей у бухгалтеров и специалистов в сфере недвижимости и строительства (20% и 19% соответственно).

Из числа тех, кто только собирается искать подработку, большая часть (47%) хотели бы, чтобы дополнительная работа приносила им деньги, эквивалентные 30-50% основного дохода. А свыше трети (35%) – более 50% основного дохода.

Самые высокие финансовые запросы к подработке демонстрируют специалисты рекламной, маркетинговой и PR-индустрии, а также специалисты в сфере строительства и недвижимости: каждый второй пиарщик / маркетолог и 46% работников сферы строительства / недвижимости хотели бы благодаря подработке увеличить свой доход на 50% и более.

Каждый второй респондент скрывает от руководителя наличие у себя подработки. Каждый четвертый (26%) указал, что его руководитель не против, чтобы тот подрабатывал. 9% рассказали, что их руководители отрицательно относятся к подработкам подчиненных. И 14% не в курсе отношения своих руководителей к этому вопросу.

Из числа подрабатывающих респондентов две трети (66%) готовы отказаться от дополнительного заработка, если на основной работе им повысят зарплату. Каждый пятый (21%) – если задачи на основной работе станут интереснее. Почти столько же (20%) – если их повысят в должности. 3% – если руководство пригрозит увольнением. 21% не готов отказаться от подработки ни при каких обстоятельствах.

Большинство подрабатывающих опрошенных (67%) указали, что работа занимает все их время и им зачастую не хватает времени на себя и на общение с семьей и друзьями. Чаще всего на отсутствие свободного времени из-за наличия нескольких работ говорили работники сельскохозяйственной отрасли (82%), работники сферы управления персоналом (76%), транспортно-логистической отрасли (75%), сферы продаж (75%) и респонденты, занятые в сфере строительства и недвижимости (71%).

* Опрос проводился с 25 февраля по 5 марта среди 2689 респондентов из всех федеральных округов.

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