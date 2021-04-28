Два проекта ГЧП нашего региона вошли в лонг-лист премии ООН

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Два проекта нашего региона в сфере государственно-частного партнерства признаны одними из лучших мировых ГЧП-практик. По результатам конкурса Building Back Better 2021, который проводится Европейской экономической комиссией ООН, проекты Самарской области включены в итоговый лонг-лист премии.

Это масштабное строительство моста через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» и действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии.

Президент России Владимир Путин во время оглашения Послания 2021 отметил: «Страна развивается, идёт вперёд, но всё это происходит только тогда, когда развиваются регионы Российской Федерации. Стремление руководителей субъектов Федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться. Мы поддержим тех, кто берёт на себя ответственность и запускает проекты созидания».

За последние несколько лет Самарской области удалось существенно улучшить свои позиции в российском рейтинге уровня развития сферы государственно-частного партнерства. Если в 2012 году регион занимал лишь 25 место, то по итогам 2019-го стал безусловным лидером рейтинга.

Самарская область занимает первое место в том числе благодаря реализации крупного проекта в сфере государственно частного партнёрства –обхода Тольятти со строительством моста через Волгу

«Регионы, которые работают на созидание, получат поддержку в первую очередь. Об этом в своем Послании говорил Президент Владимир Путина. Регионы, которые не боятся брать на себя ответственность, а никто большую ответственность, чем Самарская область, на себя не взял, потому что самый крупный инфраструктурный проект в сфере государственно-частного партнерства в России реализуется в нашем регионе стране» - отметил ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – Уверен, самарский регион и здесь будет на передовой новых решений и масштабной трансформации территории во имя и во благо человека».

В регионе взаимодействие государства и бизнеса в реализации инвестпроектов в регионе курирует областное минэкономразвития во главе с Дмитрием Богдановым.

«Мы инициировали строительство диализного центра в Самаре и в серьезной конкуренции регионов, благодаря личному участию губернатора Дмитрия Азарова, смогли добиться реализации проекта строительства моста через Волгу именно в Самарской области. Мы оказываем всю необходимую административную поддержку нашим концессионерам, продолжаем курировать проекты даже после их запуска. Сегодня в работе министерства находится 73 проекта, 49 из которых оцениваются в 157 млрд рублей. Совместно с инвесторами мы уже ввели в эксплуатацию 24 объекта, где создано 1340 рабочих мест и привлечено 7 млрд. рублей внебюджетных инвестиций», - рассказал Дмитрий Богданов.

В финальный список проектов конкурса ООН прошел всего 31 проект из России, Белоруссии, Испании, Китая, Бразилии и других стран. На нем были представлены лучшие ГЧП-проекты со всего мира, ориентированные на благо людей, способствующие расширению прав и возможностей общества, борьбе с бедностью и неравенством, экологической устойчивости, изменению климата и т.д. Для прохождения отборочного этапа потребовалась оценка проектов по 5 смысловым блокам, 22 контрольным показателям и 100 индикаторам.

Современный центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии действует на базе Самарской областной клинической больницы Середавина уже несколько лет. Концессионное соглашение между правительством Самарской области и инвестором ООО «Фарм-СКД» было подписано в 2014 году. С 2017 года центр оказывает услуги населению, в том числе рамках программы обязательного медицинского страхования.

Строительство мостового перехода через Волгу – один из самых масштабных российских проектов в сфере ГЧП. Он предусматривает строительство автомобильной дороги общей протяженностью 99,73 км, в том числе мостового перехода через р. Волгу – 3,75 км. Концессионное соглашение между областным правительством и ХП «Концессионная компания «Обход Тольятти» заключено в 2019 году. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года.