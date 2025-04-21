Доллар неожиданно упал до 79 рублей

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Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с середины июня упал ниже 80 рублей, следует из данных торгов.

Так, к 10:09 мск американская валюта теряла 39 копеек относительно предыдущего закрытия, торгуясь на уровне 80,21 рубля. Это минимум с 19 июня прошлого года. А минутами ранее доллар опускался и до 79,94 рубля.

С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли, пишет РИА Новости.