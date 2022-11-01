Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Об этом сообщается во вторник на сайте кабмина.

"Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации. Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идет о таких мерах поддержки, как пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт, перечислено в сообщении.