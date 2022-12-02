«Дочкам» иностранных компаний в России запретили платить налоги в российский бюджет

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Головные офисы иностранных компаний запрещают своим дочерним компаниям в России платить налоги в российский бюджет. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что при этом с зарегистрированных в России юридических лиц не снимается обязанность по уплате налогов. В случае неуплаты руководству грозит наказание вплоть до уголовного.

Эксперты рассказали, что в таком случае «дочкам» следует продолжать подавать отчетность и декларации с корректно рассчитанными суммами налогов. В этом случае налоговый орган сможет самостоятельно заняться взыскиванием налогов со счетов компании. Если же декларация не подается, начисляется штраф и возникает угроза уголовной ответственности.

При этом прекращение подачи отчетности может ускорить процесс ликвидации компании в РФ, но это нелегальный путь, пишет МК.