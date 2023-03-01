Дмитрий Азаров встретился с руководством предприятий автомобильной промышленности в Сызрани

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Сегодня глава региона Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в городском округе Сызрань. Он осмотрел производственную базу «Криста», где находятся предприятия автомобильной промышленности, являющиеся поставщиками комплектующих для АО «АВТОВАЗ», и где используются уникальные для страны технологии.

В частности, губернатор осмотрел производственные линии ООО «ТПВ РУС», которое изготавливает автомобильные сидения. Как пояснил директор ООО «Криста» Андрей Хлыстов, заводу в период кризиса удалось сохранить рабочие места и коллектив. Сейчас на предприятии трудится более 500 работников из Сызрани, Тольятти и Сызранского района.

«Сохранено оборудование, несмотря на все сложности — и ковидного периода, и, конечно, прошлого года, когда вся наша страна, экономика, крупнейшие предприятия столкнулись с беспрецедентными по своему размаху и несправедливости санкциями, реальной санкционной агрессией в отношении нашей страны. Тем не менее трудовой коллектив сохранен, уникальные компетенции сохранены, и предприятие видит, в каких направлениях сегодня требуется развитие», — отметил губернатор.

Предприятие – основной поставщик комплектов сидений для автомобилей LADA GRANTA FL и LADA 4×4.

На площадке в Сызрани осуществляется производство каркасов сидений — гибка проволоки, сварка и окраска. Используется современное высокотехнологичное оборудование: автоматические гибочные комплексы «ROBOMAC», сварочные роботы дуговой и контактной сварки, автоматические линии порошковой окраски. Готовые комплекты сидений собираются в Тольятти.

«ТПВ РУС» стал одним из участников нацпроекта «Производительность труда», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. При поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и Регионального центра компетенций на предприятии внедряются технологии повышения производительности труда.

«Сейчас мы производим 270 тысяч комплектов сидений, но готовы в перспективе выйти на производственную мощность 450 тысяч комплектов», — отметил руководитель завода.

Также губернатор осмотрел площадки ООО «СЭД», которое производит изделия экстерьера, интерьера и подкапотного пространства из пластмасс, защитно-декоративные покрытия на изделия из металла и АБС-пластика.

«Компания «СЭД» по производству гальваники заместила все компоненты, которые были поставлены из недружественных стран, и на данный момент всю гальванику мы в принципе обеспечиваем АВТОВАЗу», — рассказал Андрей Хлыстов.

На производстве используется уникальная технология покрытия изделий из АБС-пластика трех-, шестивалентным хромом. В ней предусмотрены все международные требования к изделиям из пластмасс с гальванопокрытием, предъявляемые в автомобильной промышленности. На сегодняшний момент предприятие является единственным в России, обладающим такой технологией. Линия отличается высокой производительностью – каждые 7,5 минут с нее выходят новые готовые изделия.

Глава региона отметил, что на этой производственной площадке в Сызрани сформировался уникальный кластер производства автокомпонентов. «В том числе уникальные технологии для нашей страны реализованы в Сызрани, именно на предприятиях, которые являются надежными партнерами АВТОВАЗа», — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание руководства заводов на необходимости наладить процесс подготовки молодых специалистов: необходимо выстраивать в профильных образовательных учреждениях региона обучающие программы именно под нужды этих производств.

Он напомнил о состоявшейся сегодня конференции трудового коллектива АВТОВАЗа, на которой не только подводились итоги 2022 года, но и рассматривались вопросы развития предприятия, планы на 2023 год. Производственную программу автогиганта планируется утвердить уже в ближайшее время на совете директоров.

«АВТОВАЗ готов производить 500 тысяч автомобилей. И сегодня я был рад здесь убедиться, что предприятия, производящие автокомпоненты в Самарской области, также готовы к решению масштабных задач. Рассчитываем на поддержку федерального правительства, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, рассчитываем, что добьемся необходимых решений для того, чтобы наш автогигант стабильно развивался, а значит еще десятки тысяч тружеников, которые работают на предприятиях, производящих автокомпоненты в Самарской области, также имели возможность честным трудом обеспечивать свои семьи», — подвел итог губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО