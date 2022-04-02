Дмитрий Азаров провел встречу с активной общественностью Большечерниговского района

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1 апреля в ходе рабочей поездки в Большечерниговский район Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с активными жителями. В ней также принял участие депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн Глава региона и депутат Госдумы вместе обсудили с большечерниговцами планы развития района, перспективы реализации национальных проектов, волнующие людей вопросы и пути их решения.

Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил, что Большечерниговский район сегодня показывает хорошую динамику развития: преображаются знаковые для жителей места, появляются новые социально значимые объекты, развивается инженерная инфраструктура. Глава региона подчеркнул, что благодаря совместной работе властей всех уровней и поддержке активных жителей запросы людей планомерно трансформируются в конкретные результаты, повышается качество жизни и привлекательность района. Губернатор заверил: все, что запланировано в рамках национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, будет исполнено.

«Рассчитываю, что добьемся здесь показателей качественного исполнения всего задуманного в установленные сроки. У нас есть планы по целому ряду направлений. Продолжим работу по объектам водоснабжения, начатую ранее, по дорожному строительству. Со всеми задачами, которые предусмотрены в бюджете по нацпроектам, мы просто обязаны справиться», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

О задачах по реализации национальных проектов на территории Большечерниговского района в 2022 году рассказал глава территории Алексей Акимов. Так, планируется завершить строительство крупного инфраструктурного проекта - водопровода в селе Августовка протяженностью 36 км. В рамках проекта также предусмотрен запуск насосно-фильтровальной станции с необходимым инженерным оборудованием. Это позволит поставлять жителям качественную воду в необходимых объемах. По словам Алексея Акимова, работы идут по графику, к осени планируется закупка оборудования для НФС. Глава района сообщил, что 5 единиц из перечня оборудования невозможно приобрести из-за введенных санкций – по ним ищут замену. «Здесь очень важно быстро действовать, чтобы не затягивать реализацию проекта», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Алексей Акимов особо поблагодарил Главу региона за поддержку сферы культуры и новые Дома культуры. Так в 2020 году был капитально отремонтирован ДК в селе Августовка, в прошлом месяце открылся новый ДК в поселке Глушицкий. В этом году запланирован капитальный ремонт ДК в поселке Украинка. Кроме того, в рамках национальных проектов и благодаря поддержке Правительства Самарской области в Большечерниговском районе ремонтируются дороги, модернизируется сфера здравоохранения и образования. В ближайших планах – открытие 3 образовательных площадок «Точка роста», ремонт районного краеведческого музея, благоустройство дворовых и общественных территорий.

«Сегодня мы стараемся делать многое, чтобы качество жизни на селе менялось, и эти перемены все жители могли почувствовать на себе, - отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, - Рад тому, что активно реализуются программы по установке инфраструктуры сотовой связи. На территории района практически не осталось населенных пунктов, где нет устойчивой связи».

Жители села Большая Черниговка обратились к Губернатору с просьбой о строительстве универсальной спортивной площадки. Той, что уже есть – не хватает, особенно зимой. Желающих заниматься физкультурой в селе очень много. «Нам нужна новая универсальная спортплощадка с возможностью организации катка зимой. Одна такая площадка в нашем селе есть, но в зимний период она загружена. На ней регулярно тренируются хоккеисты, в выходные постоянно проходят соревнования. И активно отдохнуть зимой на ледовой площадке у остальных жителей практически не получается», – отметила Ольга Вицукова.

Дмитрий Азаров заверил, если есть запрос на спортивную инфраструктуру, будет найдено решение. «При такой востребованности, когда люди активно занимаются спортом, этот вопрос будет рассмотрен. Уверен, примем положительное решение. Главное, чтобы площадки работали и зимой, и летом, и в межсезонье – это самое главное, – подчеркнул Губернатор, – Хорошо, что на площадках занимаются дети, юноши, люди старшего поколения. Если имеющаяся площадка загружена, будем строить новую».

В ответ жители села обратились к Губернатору с благодарностью. «Благодарность нужно адресовать Президенту России. Именно Владимир Владимирович Путин выдвинул идею реализации национальных проектов. Ему сейчас наша поддержка крайне важна. Для меня очень дорого, что сейчас идет консолидация российского общества вокруг нашего лидера», – сказал Глава региона.

Жители Большой Черниговки также подняли вопрос капитального ремонта многоквартирных домов. «Я живу в многоквартирном доме, который построен в 1982 году. И по сей день капитальный ремонт не проводился. У нас плачевное состояние: крыши протекают, в квартирах сырость, грибок. Большие опасения по электричеству и проводке», – рассказала старшая по дому из поселка Железнодорожников Елена Шемекина.

«У нас большие планы в этом году по капитальному ремонту – мы планируем почти в 1,5 раза увеличить количество домов, где будут проведены работы. Одним из сдерживающих факторов, в том числе, были низкие расценки по капремонту. Правительством Самарской области были сделаны корректировки. Соответственно, теперь есть возможность пересчитать сметы, исходя из стоимости материалов и работ. Уверен, мы с задачей справимся. Беру на особый контроль ваш адрес, в этом году капремонт состоится», – ответил Дмитрий Азаров.

Елена Защева, мама двоих детей, рассказала о том, как благодаря такой мере поддержке как социальный контракт сбылась ее мечта о теплице и покупке коровы. Женщина призналась, что ее семья обрела уверенность в завтрашнем дне и стабильность. «Спасибо вам за такую поддержку», - поблагодарила она. «Очень рад, что эти бюджетные средства попали в надежные руки», - прокомментировал Губернатор, призвав Елену делиться своим положительным опытом по использованию возможностей соцконтракта.

Учитель географии большечерниговской школы задала вопрос о том, планируется ли строительство мусоросортировочного комплекса на территории района. Она рассказала, что вместе с учениками они помогают делать чище территорию села и берег реки, заботясь об экологии родного края.

Губернатор поблагодарил педагога за такую важную общественную работу и рассказал о том, что в планах есть строительство многофункционального комплекса по обращению с бытовыми отходами на территории района. «На прошлой неделе встречался с генеральным директором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым. Мы подтвердили наши планы, и в рамках государственно-частного партнерства планируем такие объекты возводить», - рассказал Дмитрий Азаров.

Александр Хинштейн в свою очередь подтвердил, что по проекту уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Объект планируется возвести уже к концу 2022 года.

Еще одну застарелую проблему озвучили жители Большечерниговского района, рассказав о несанкционированной свалке со стороны села Украинка. Как сообщил глава района, мероприятие по ликвидации этой свалки включено в государственную программу, проблема будет решена. Дмитрий Азаров заверил, что дополнительно возьмет вопрос на контроль.

Также жители в ходе встречи подняли вопрос расчистки русел малых рек и лесополос. Дмитрий Азаров напомнил, что в прошлом году была начата работа по высадке новых лесополос, и в областном бюджете предусмотрены средства на софинансирование таких работ.

Одна из жительниц района рассказала о том, что в ее личном подсобном хозяйстве содержится 11 коров, и она хотела бы реализовывать фермерскую продукцию на ярмарках в Самаре. «Будет ли для нас, для сельских жителей, рынок, куда мы можем со своей продукцией приезжать?», - задала вопрос жительница. «В прошлом году в Самаре было открыто 14 ярмарок. Обязательно найдем место, и глава города Елена Владимировна Лапушкина в этом заинтересована, - отметил Губернатор. Он поручил главе района составить список фермеров, которые бы хотели реализовывать свою продукцию на самарских ярмарках: «Составьте список, отправьте его главе города – это возможность для горожан подешевле что-то приобрести».

Директор средней общеобразовательной школы поселка Глушицкий Сергей Дьяченко отметил те позитивные изменения, которые произошли и происходят в районе в последние годы, особенно в сфере образования. «В нашей школе учится 193 ребенка. Из них 69 ребят привозим из других поселков, для этого нам закупили 5 новых, комфортных и безопасных автобусов. Качественно ремонтируются дороги, по которым они ездят. Благодаря действию национальных проектов, поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и нашего народного депутата Александра Евсеевича Хинштейна мы видим, как улучшается жизнь в нашем поселке и районе. Кончено, хочу выразить и признательность нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, которого мы очень уважаем и любим», - сказал Сергей Дьяченко.

Дмитрий Азаров поинтересовался у директора школы, какая сейчас ведется работа с детьми по разъяснению событий, которые связаны со специальной военной операцией на Украине, какие патриотические мероприятия проводятся. Как подчеркнул Глава региона, сегодня это особенно важно делать. «Сейчас развязана информационная война против нашей страны. И мы знаем, что в Интернете пишут в адрес нашей Родины, наших Вооруженных сил. Информационная война направлена на наших детей. Нас, взрослых людей, с пути не сбить, а вот среди детей и подростков пытаются поколебать уверенность в правоте нашей страны, отстаивании наших национальных интересов. В этот период особенно важна патриотическая работа со школьниками», - сказал Дмитрий Азаров.

Сергей Дьяченко отметил, что сегодня дети в районах и поселках благодаря повышению доступности Интернета активно вовлечены в широкое информационное поле, и согласился с Главой региона, что вести разъяснительную работу со школьниками крайне важно: «Мы в нашей школе этим активно занимаемся. Я – участник боевых действий, бывший десантник. Мне есть, что рассказать детям. Дети понимают, что там происходит, у них есть 100% поддержка нашей страны, негатив к фашизму и нацизму. Сегодня у нас патриотический всплеск, поддержка нашей армии. У нас действительно хорошие дети. Могу уверить, что у нас дети здоровые, они «не заражены» этой навязываемой идеологией».

Губернатор добавил, что это разъяснительная работа среди школьников не должна прекращаться: «Без наших с вами усилий, без патриотической работы это само собой не происходит. Есть выражение: если хочешь победить врага, а они нас назначали своим врагом, то воспитай его детей. Они это пытаются сделать. И в некоторых странах им это удалось. Наша общая задача - не допустить этого в нашей стране».

Житель Большечерниговского района Александр Сухов, ветеран военной службы, рассказал, что в марте проехал все 13 школ района и провел патриотические беседы с ребятами. «Мне как военному человеку приятно разговаривать с нашими детьми. Очень серьезный подход у них, уже со 2-3 класса проявляют внимание, - сказал ветеран, - Мы, активная часть нашего района, должны вести такую разъяснительную среди близких и знакомых, чтобы сплотиться вокруг нашего Президента. Если мы его будем поддерживать, то все у нас получится. Только консолидация общества даст нам победу. Наши бойцы на Украине выполняют те же задачи, которые выполняли наши деды и прадеды во время Великой Отечественной воны. Они уничтожают фашизм. Это наш шанс жить в свободной стране, нашей России».

Губернатор поблагодарил всех жителей района за ту патриотическую работу, которую они ведут. «На нас с вами, на каждом из нас, колоссальная ответственность. Мы родились и выросли в великой стране, и мы свои идеалы не предадим. Мы должны следующему поколению передать любовь к Родине».