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Дмитрий Азаров: «По всем направлениям, где партия берется за дело, мы всегда достигаем результата»

4 июня 2021 14:16
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ПМЭФ. Самарская делегация во главе с Дмитрием Азаровым находится в северной столице.

ПМЭФ – ежегодное событие в мире бизнеса и экономике. Именно здесь заключаются крупные контракты, обсуждаются важные экономические вопросы. Самарская область с 2018 года активно и масштабно участвует в этом форуме. В экспозиции 63 региона - новейшие проекты и разработки.

Самарская область готова представить проекты, среди которых макет первой в России «Умной дороги», электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата «АИСТ-2Д». Не менее важной была дискуссия «Научно-образовательные центры мирового уровня – точки роста регионов-инициаторов НОЦ», на который 63 регион собрал участников «Инженерии будущего».

Еще одним важным этапом работы форума стало обсуждение реализации масштабных инфраструктурных проектов на стратегической сессии партии «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста».

Поправками «Единой России» к бюджету удалось на 4 миллиарда рублей увеличить финансирование этих мероприятий в текущем году, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем выступлении на экономическом форуме. Он напомнил, что люди ждут этих объектов, и подчеркнул, что необходимо принять все меры для максимального ускорения строительства в регионах. 

О прорывных технологиях и важных инфраструктурных проектах в Самарской области рассказал глава региона Дмитрий Азаров, секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия». Он отметил, что партия работает сейчас в режиме штабов, аккумулируя важную информацию непосредственно от жителей и правительства региона, создавая необходимую синергию.

Одним из таких запросов от жителей региона стало создание магистрали «Центральная». Реализация проекта позволит в значительной степени решить проблему разгрузки основных магистралей областной столицы, поскольку после завершения всех запланированных пяти этапов строительства магистраль станет единственной транспортной осью, пересекающей все районы города Самары, и свяжет городские транспортные артерии с дорогами федерального и областного значения.

Идея о создании сквозной магистрали существует с 40-ых годов прошлого века. В развитие тезиса о народной программе партии хочу сказать, что это проект, который ждут жители, они вышли с этой инициативой. Мы понимаем, какой экономический эффект последует для развития города, региона, какой эффект для нашего региона.

 Самые масштабные проекты уже реализуются на территории нашего региона на принципах государственно-частного партнерства. Самарская область стала одним из инициаторов проекта строительства магистрали и моста в обход Тольятти, подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Мы не побоялись, и взялись за этот масштабный проект. Очень надеюсь, что этот опыт пригодится и другим регионам», - отметил Дмитрий Азаров.

Модель ГЧП фактически берется за основу реализации других инфраструктурных проектов в Самарской области. Сейчас правительство региона подготовило инфраструктурных проектов на общую сумму 72 млрд рублей. Они уже находятся в стадии подготовки проектно-сметной документации или в стадии реализации.

Это проект по строительству и развитию метрополитена в Самаре. В областной столице запущены 10 из 13 станций первой линии метро, что не обеспечивает прямой связи отдаленных городских территорий с исторической частью города. Существует проект по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для обеспечения городов Самарско-Тольяттинской агломерации.

Особая экономическая зона «Тольятти» является крупнейшим и приоритетным инвестиционным проектом Самарской области. В настоящее время резидентами ОЭЗ «Тольятти» является 28 компании из 8 стран с суммой заявленных инвестиций порядка 38,6 млрд. рублей и планом создания 6,3 тысяч новых рабочих мест. 2021 год связан с реализацией крупных инфраструктурных проектов в границах ОЭЗ. Это строительство железнодорожной ветки, масштабная реконструкция автодороги Тольятти – Ягодное, благодаря чему региону удастся значительно повысить транспортный потенциал и инвестиционную привлекательность.

Одной из задач является развитие индустриальных парков «Преображенка», «Чапаевск» и «Тольятти», на площадках которых ведут свою деятельность 46 компаний, 18 из которых являются производственными предприятиями.

Еще один проект жизненно необходим городу – это проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части Самары. В рамках реализации проекта планируется замена сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ливневой канализации, стоимость проекта чуть более 15 миллиардов рублей.

Также глава региона рассказал о проектах партии по строительству спортивных сооружений на территории Самарской области. Особо он отметил участие регионального отделения партии «Единой России» в федеральном проекте «Детский спорт». Благодаря партпроекту в Самаре было построено три бассейна в вузах, и еще один бассейн появится в Поволжском университете связи и телекоммуникаций.

«Уже получили по нему одобрение. По всем направлениям, где партия берется за дело, мы всегда достигаем результата. А беремся мы за дело в каждом регионе, в каждом дворе», - резюмировал секретарь Самарского реготделения партии.

Напомним, в ходе совместной работы с Правительством над проектом бюджета на 2021-2023 годы депутаты «Единой России» в Госдуме добились увеличения суммы на строительство ФОКОТов до двух миллиардов рублей. Кроме того, по инициативе «Единой России» на 150 миллионов рублей будут увеличены расходы на ремонт почти тысячи спортзалов в сельских школах.

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"

Теги: Дмитрий Азаров ПМЭФ-2021

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