Дмитрий Азаров обсудил с руководством самарского банка «Солидарность» поддержку регионального бизнеса в торговле с Китаем

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Предприятия Самарской области могут в комфортных условиях вести торговлю с партнерами из Китая, несмотря на несправедливые санкции, наложенные на РФ западными странами. В ситуации, когда в России ограничены возможности международных расчетов, содействие региональному бизнесу в осуществлении быстрых платежей готов оказать банк «Солидарность». Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Дмитрия Азарова с первым вице-президентом банка Максимом Сойфером.

В последние недели губернатор Дмитрий Азаров проводит целый ряд встреч с компаниями различных сфер деятельности для того, чтобы оценить: с какими проблемами столкнулась каждая отрасль, какие меры поддержки сегодня нужны и чем оперативно могут помочь региональные власти. Так, одна из основных проблем, которую бизнес-сообщество обозначило главе региона, - это возникшие сложности с проведением банковских платежей и расчетов с зарубежными партнерами из-за наложенных на ряд банков санкций. В частности, с контрагентами из Китая, занимающего ведущие позиции по объему внешнеторгового оборота с Самарской областью. Сотрудничество с Китаем приобрело особую важность в условиях необходимости импортозамещения.

Сегодня с учетом несправедливых санкций целый ряд промышленных и производственных предприятий вынуждены менять финансовую логистику. Какие возможности здесь есть у банка, что мы вместе можем предложить предприятиям Самарской области в этот непростой период?» - обратился Дмитрий Азаров к первому вице-президенту банка «Солидарность» Максиму Сойферу.

Максим Сойфер сообщил, что банк «Солидарность» готов оказать помощь самарским компаниям в решении этой проблемы, предоставив возможности осуществления быстрых и безопасных платежей, а также иные услуги для выстраивания взаимоотношений с партнерами в КНР: «У нашего банка давние и теплые отношения с финансовыми институтами Китая, Вьетнама и стран СНГ, таких как Таджикистан и Узбекистан, которое мы целенаправленно выстраивали последние 5-6 лет. У нас в банках этих стран есть прямые корреспондентские счета. Это дает возможность самарским компаниям, как и всем другим, рассчитываться напрямую в валюте данных стран, минуя при проведении платежа зарубежных посредников, из-за чего в условиях санкций сейчас и возникают проблемы».

Банк «Солидарность» - участник национальной китайской платежной системы CIPS, что позволяет проводить платежи быстро и безопасно.

«Платежи в юанях в Китае зачисляются в течение одного дня. Таким образом, всем участникам внешнеэкономической деятельности, в том числе из Самарской области, мы можем оказать содействие в осуществлении быстрых и безопасных платежей в адрес своих контрагентов», - отметил первый вице-президент «Солидарности», подчеркнув, что не так много российских банков, которые имеют такие возможности.

Дмитрий Азаров рассказал Максиму Сойферу, что на вчерашней встрече с производителями сельскохозяйственной техники руководитель одной из компаний поделился проблемой - предприятие не может оплатить поставку из Китая критически важных комплектующих, необходимых для производства. Максим Сойфер заверил, что банк всегда индивидуально подходит к каждому случаю и обязательно окажет содействие самарской компании в этом вопросе, как и всем другим предприятиям региона при возникновении подобных сложностей.

В ходе встречи Дмитрий Азаров поинтересовался возможностями «Солидарности», имеющей тесные связи с Китаем, в продвижении продукции самарских предприятий на китайский рынок и организации поставок комплектующих из КНР. Максим Сойфер сообщил, что благодаря выстроенным партнерским отношениям с КНР банк располагает такими ресурсами. В частности, в Китае работает представительство финансовой организации, что заметно упрощает все деловые и бизнес – процессы. Губернатор предложил организовать встречу представительства с руководителями промышленных предприятий и бизнес – сообщества Самарской области, чтобы наладить взаимодействие с китайскими компаниями, взаимную поставку комплектующих и товаров. «Думаю, что интерес к такой встрече будет у целого ряда предприятий», - отметил глава региона.

Фото: правительство СО