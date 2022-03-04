Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщили в пресс-службе департамента транспорта Самары.
В Самаре почти полностью разблокировали социальные транспортные карты пенсионеров
Губернатор отметил, что при региональном Правительстве в ежедневном режиме работает комиссия по устойчивости экономики Самарской области.
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
Приобщиться к знаковому культурному событию через систему виртуальных концертных залов сможет каждый житель нашей страны.
Концерт оркестра Большого театра России из САТОБ покажут все виртуальные концертные залы страны
Томаты из Армении и Азербайджана, томаты и перцы из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, картофель из Египта, томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турции.
Россельхознадзор разрешает поставки продукции овощеводства из ряда стран,
Решение компания приняла на фоне ситуации вокруг Украины.
Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России
Дмитрий Азаров провёл совещание по вопросу функционирования строительной отрасли региона в условиях складывающейся экономической ситуации.
Дмитрий Азаров: «Все наши планы в сфере строительства на 2022 должны быть выполнены»
По словам спикера Думы, депутаты Верховной рады не могут попасть к президенту Украины во Львове.
Володин заявил, что Зеленский покинул страну, сейчас он в Польше
Основной пункт сбора гуманитарной помощи в Самаре на ул.Дзержинского, 31 открыт на базе Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна.
Самарцам, помогающим вынужденным переселенцам с Украины, подарят билеты на матч «Крылья Советов» – «Арсенал» 
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.76
8.51
EUR 124.02
9.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Самарцев приглашают на лекцию «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций

4 марта 2022 21:35
97
Губернатор отметил, что при региональном Правительстве в ежедневном режиме работает комиссия по устойчивости экономики Самарской области.

В пятницу, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями крупнейших предприятий региона для того, чтобы обсудить текущую ситуацию на производствах с учётом несправедливых санкций, которые вводят западные страны в отношении России. К диалогу были приглашены руководители министерств и ведомств, профсоюзных организаций губернии.

В начале совещания губернатор отметил, что при региональном Правительстве в ежедневном режиме работает комиссия по устойчивости экономики Самарской области. Главная её задача состоит в том, чтобы проанализировать, с какими сложностями сталкиваются предприятия губернии, в первую очередь системообразующие.

«Мы сегодня собрались, чтобы в режиме мозгового штурма услышать все мнения и предложения. Прекрасно отдаю себе отчёт, что период осмысления ещё происходит, ещё не все мы почувствовали в полной мере влияние того пакета несправедливых санкций, которые приняты в отношении Российской Федерации. Считаю, что наши встречи сейчас должны проходить регулярно, чтобы определять риски, угрозы, реальные сложности, с которыми сталкиваются предприятия региона. Это необходимо для выработки мер поддержки, противодействия как на уровне региона, так и на федеральном уровне», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям предприятий.

Президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев доложил, что в ежедневном режиме ведётся мониторинг деятельности 117 предприятий региона, оказывающих существенное влияние на развитие ключевых отраслей промышленности. Среди основных показателей – численность сотрудников, своевременность проведения всех расчётов, ритмичность поставок сырья, отгрузки готовой продукции и реализация инвестиционных проектов.

«Текущую ситуацию можно охарактеризовать как тревожную, но стабильную и управляемую, – отметил Алексей Гусев. – С 2014 года бизнес научился адаптироваться к перманентным санкционным условиям. Чтобы демпфировать текущие ограничения, предпринимателям и трудовым коллективам придётся работать ещё более энергично и эффективно, обеспечить бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса, скачков цен».

Глава Ассоциации добавил, что в текущем моменте предприятия пока не испытывают сложности, с учётом наличия некоторых запасов комплектующих и сырья. Компаниями, которые завязаны на поставки из стран Европы, уже прорабатываются альтернативные варианты поставки комплектующих через другие страны.

Губернатор подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо просчитать все риски, чтобы совместными усилиями выработать ряд решений, направленных на поддержку предприятий и трудовых коллективов. «Необходимо сделать всё, чтобы обеспечить стабильное развитие нашего региона, которое невозможно без устойчивого развития предприятий Самарской области», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл совещание по вопросу функционирования строительной отрасли региона в условиях складывающейся экономической ситуации.
4 марта 2022  19:03
Дмитрий Азаров: «Все наши планы в сфере строительства на 2022 должны быть выполнены»
161
Инициаторами акции стала «Молодая Гвардия Единой России и Самарское реготделение партии.
4 марта 2022  17:41
В Самаре состоялся Z- автопробег «Своих не бросаем»
982
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
4 марта 2022  12:48
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
375
Значимая мера поддержки: предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
4 марта 2022  12:35
Предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
310
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
4 марта 2022  11:24
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
320
Весь список