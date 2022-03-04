Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций

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В пятницу, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями крупнейших предприятий региона для того, чтобы обсудить текущую ситуацию на производствах с учётом несправедливых санкций, которые вводят западные страны в отношении России. К диалогу были приглашены руководители министерств и ведомств, профсоюзных организаций губернии.



В начале совещания губернатор отметил, что при региональном Правительстве в ежедневном режиме работает комиссия по устойчивости экономики Самарской области. Главная её задача состоит в том, чтобы проанализировать, с какими сложностями сталкиваются предприятия губернии, в первую очередь системообразующие.



«Мы сегодня собрались, чтобы в режиме мозгового штурма услышать все мнения и предложения. Прекрасно отдаю себе отчёт, что период осмысления ещё происходит, ещё не все мы почувствовали в полной мере влияние того пакета несправедливых санкций, которые приняты в отношении Российской Федерации. Считаю, что наши встречи сейчас должны проходить регулярно, чтобы определять риски, угрозы, реальные сложности, с которыми сталкиваются предприятия региона. Это необходимо для выработки мер поддержки, противодействия как на уровне региона, так и на федеральном уровне», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям предприятий.



Президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев доложил, что в ежедневном режиме ведётся мониторинг деятельности 117 предприятий региона, оказывающих существенное влияние на развитие ключевых отраслей промышленности. Среди основных показателей – численность сотрудников, своевременность проведения всех расчётов, ритмичность поставок сырья, отгрузки готовой продукции и реализация инвестиционных проектов.



«Текущую ситуацию можно охарактеризовать как тревожную, но стабильную и управляемую, – отметил Алексей Гусев. – С 2014 года бизнес научился адаптироваться к перманентным санкционным условиям. Чтобы демпфировать текущие ограничения, предпринимателям и трудовым коллективам придётся работать ещё более энергично и эффективно, обеспечить бесперебойную работу своих предприятий, не допуская сокращения рабочих мест, дефицита, ажиотажного спроса, скачков цен».



Глава Ассоциации добавил, что в текущем моменте предприятия пока не испытывают сложности, с учётом наличия некоторых запасов комплектующих и сырья. Компаниями, которые завязаны на поставки из стран Европы, уже прорабатываются альтернативные варианты поставки комплектующих через другие страны.



Губернатор подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо просчитать все риски, чтобы совместными усилиями выработать ряд решений, направленных на поддержку предприятий и трудовых коллективов. «Необходимо сделать всё, чтобы обеспечить стабильное развитие нашего региона, которое невозможно без устойчивого развития предприятий Самарской области», – резюмировал Дмитрий Азаров.