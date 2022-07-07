Дмитрий Азаров на заседании Совета ПФО внес предложения по доработке действующих мер поддержки экономики 

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В ходе совета обсуждались актуальные задачи для дальнейшего развития экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления, а также ход реализации национального проекта «Культура» в ПФО. В обсуждении вопросов участие приняли Министр экономического развития РФ Максим Решетников, Министр культуры РФ Ольга Любимова, главы регионов округа.

Открывая заседание, Игорь Комаров отметил, что ситуация «в целом по ПФО характеризуется относительной стабильностью и соответствует общероссийским тенденциям». При этом есть проблемы в автомобилестроении, где более 40% общероссийского производства сосредоточено в ПФО, и связанных с ним секторах экономики (металлургия, химическая, легкая промышленность, производство электронного оборудования). По мнению полпреда, особое внимание нужно уделить состоянию рынка труда. «Необходимо активно реализовывать меры проактивной поддержки занятости граждан. В текущих условиях также важно сохранить доступность социальных услуг для людей и дополнительно адресно поддерживать различные категории граждан», – сказал Игорь Комаров.

Полпред обратил внимание участников совещания на необходимость постоянного оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия и наличие их в магазинах.

Полпред поручил главам регионов усилить информационную работу с бизнесом и гражданами по имеющимся мерам государственной поддержки, и в постоянном режиме организовать оперативное получение информации о возникающих рисках и проблемах. «Результаты обратной связи показывают, что назрела необходимость проведения на федеральном и региональном уровне анализа достаточности, востребованности и результативности реализуемых мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса. Такую работу целесообразно организовать, чтобы своевременно и комплексно вырабатывать решения по продлению, корректировке или введению новых мер», – сказал Игорь Комаров.

Максим Решетников в своем докладе рассказал, что 56 предложений от ПФО вошли в план по поддержке экономики в условиях санкций. Самым инициативным стал Пермский край. Кировская, Самарская, Нижегородская области – лидеры среди тех, кто ввел свои меры поддержки дополнительно к федеральным.

«Сейчас все внимание – на реализацию действующих мер поддержки. Работают 70% мер, оставшиеся 30% – уже точечные решения. Дошли до самого ответственного этапа: максимального контроля за тем, чтобы все решения работали на местах так, как надо. Конкретные результаты, которые измеряются объемами инвестиций, количеством созданных рабочих мест, построенных объектов, напрямую зависят от эффективности применения этих инструментов на местах», – отметил Министр.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем докладе обобщил опыт всех регионов ПФО по преодолению негативных явлений в экономике и внес ряд предложений по доработке действующих мер поддержки. Он отметил, что колоссальную поддержку сегодня получают системообразующие предприятия, сельхозтоваропроизводители, предприниматели, представители IT-сферы. Регионы отмечают особую важность принятого комплекса мер по поддержке строительства и ипотечному кредитованию граждан.

«Уже сейчас мы видим ощутимые результаты принятых решений. Отдельно хочу поблагодарить Президента страны Владимира Владимировича Путина, наших коллег из Правительства Российской Федерации за внимание к проблемам регионов, за вовлеченность и оказываемую поддержку в сложной экономической ситуации, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Считаю особенно важным, чтобы при разработке федеральных мер и в дальнейшем учитывалось мнение регионов, так как именно «на местах» видны все наболевшие вопросы бизнеса и населения, которые требуют от нас оперативного принятия мер».

С помощью государственной информационной системы «Госсовет» 14 регионов Приволжского федерального округа в общей сложности направили на федеральный уровень 446 предложений. Часть из них уже реализована, 262 предложения сегодня находятся на рассмотрении.

Обобщая опыт и предложения регионов ПФО, Дмитрий Азаров выдвинул ряд инициатив по дополнительным мерам поддержки целого ряда отраслей, на основе предложений бизнеса и населения, которые высказываются во время проведения встреч и обсуждения актуальных вопросов.

Губернатор Самарской области обратил внимание на то, что у предпринимателей возникают затруднения с использованием «зонтичного» поручительства Корпорации «МСП», поскольку лимиты на финансовые учреждения устанавливаются раз в квартал. «Сегодня сложилась ситуация, когда лимиты заканчиваются и предприниматели не могут воспользоваться данным видом поддержки, ожидая увеличения лимитов достаточно заметное время», – отметил руководитель региона. Он добавил, что ставка, например, 12,5% является слишком высокой для привлечения инвестиционных средств. «С учетом этого предлагаем для инвестиционных кредитов предусмотреть механизм субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам, чтобы конечная ставка для получателей была на уровне 5-6%, по аналогии с программой льготного кредитования сельхозпредприятий», – обратился Губернатор.

Он также предложил рассмотреть возможность увеличить сроки льготного кредитования на пополнение оборотных средств с одного года до трех лет и для инвестиционных программ – до семи лет с сохранением льготной процентной ставки на весь период кредитования. «А в части «зонтичного» поручительства Корпорации «МСП» установить для банков срок действия лимитов на год с ежеквартальным мониторингом и при необходимости предусмотреть возможность увеличения лимитов, изменения критериев отчетности и требований», – сказал Дмитрий Азаров.

Высокую востребованность имеет поддержка Фонда развития промышленности. В настоящее время срок рассмотрения заявок является достаточно значительным – до шести месяцев. Кроме того, предприятиям необходимо собрать достаточно большой пакет документов для оформления заявок. «В связи с этим бизнес тяжело принимает решения в пользу данного вида поддержки, – отметил Глава Самарской области. – Предлагаем увеличить лимит средств федерального Фонда развития промышленности, ускорить процедуру рассмотрения заявок и направить дополнительные объемы средств в региональные фонды на условиях софинансирования с корректировкой целевых показателей».

Особое внимание Губернатор Самарской области уделил вопросам поддержки предприятий автомобилестроительной и автокомпонентной отрасли, в которых заняты более 60 тысяч жителей региона. Дмитрий Азаров обратил внимание на то, что производители, которые имеют задолженность по уплате налогов, образовавшуюся из-за простоев в текущем году, столкнулись с проблемой неполучения кредитов для пополнения оборотных средств. «Это объективная реальность, поскольку предприятия больше стояли, чем работали. Да в два предыдущих года были серьезные вызовы по их загрузке, – отметил Глава области. – В связи с этим для целей предоставления грантов на компенсацию процентных ставок по оборотным кредитам промышленным предприятиям предлагаем зафиксировать отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов на начало 2022 года и ввести мораторий на стоп-фактор по наличию такой задолженности в текущем году для предприятий автокомпонентной отрасли». Иначе, уверен руководитель региона, перезапустить отрасль производства автокомпонентов и автомобилестроения в целом будет гораздо сложнее.

Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно сохранение высоких и единообразных требований по локализации для всех автопроизводств в регионах страны, а также принципа – чем выше уровень фактической локализации, тем больший объем мер государственной поддержки доступен автопроизводителю. Также, по мнению Главы Самарской области, в дополнительных мерах государственной поддержки нуждаются и поставщики автокомпонентов: многие из них хотели бы воспользоваться программой Минпромторга и Фонда развития промышленности по выдаче льготных займов под 1% годовых, однако не могут предоставить существенное обеспечение под займы из-за ослабления финансового положения. «При этом указанные поставщики производят критически важные компоненты, без которых производство автомобилей просто невозможно. Поэтому важно, чтобы при рассмотрении заявок от производителей автокомпонентов, Фонд развития промышленности проявлял необходимую гибкость и учитывал их непростое финансовое положение, – акцентировал внимание участников совещания Дмитрий Азаров. – Также эффективным механизмом поддержки могло бы стать финансирование поставщиков компонентов через автопроизводителей».

Помимо прочего, руководитель Самарской области затронул вопрос временной занятости сотрудников предприятий в период простоя. «Максимального трехмесячного периода занятости на этих работах для многих предприятий – недостаточно. Поскольку для восстановления работы потребуется более длительный временной горизонт. Мы вышли с предложением в Минтруд России о продлении временной занятости до 6 месяцев. Наша инициатива поддержана, подготовлен проект федерального документа», – отметил Дмитрий Азаров.

Без внимания не остался вопрос продления в автоматическом режиме срока функционирования созданных в моногородах, а таких в Самарской области три – Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск, – территорий опережающего социально-экономического развития без подачи заявки еще на пять лет, с восстановлением для новых резидентов полного перечня преференций и введение новых по аналогии с Дальневосточным федеральным округом.

В завершении своего выступления Губернатор Самарской области обратил внимание на необходимость создания системы рационального использования деталей и комплектующих техники и оборудования. Здесь, по его мнению, может быть выстроена целая инфраструктура, которая будет заниматься сбором, восстановлением, ремонтом и сертификацией восстановленных узлов и агрегатов. «Благодаря этому машины и оборудование пойдут не на металлолом, а получат новую жизнь и сократят затраты на техническое перевооружение. Мы в Самарской области постараемся такую систему создать. Начнем с сельхозтехники, но не менее важно – станочный парк, медицинское оборудование. Думаю, что совместными усилиями с коллегами мы бы смогли найти оптимальные решения», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе обсуждения реализации нацпроекта «Культура» Игорь Комаров отметил, что «во всех регионах округа реализуются мероприятия национального проекта «Культура», ведется строительство и капитальный ремонт объектов культуры, оснащаются инструментами и современным оборудованием детские школы искусств и училища, переоснащаются библиотеки».

Игорь Комаров также рассказал об общественных проектах, реализуемых аппаратом полномочного представителя – «Театральное Приволжье» и «ФормАрт». В то же время, по его мнению, есть отдельные вопросы, которые требуют рассмотрения, на федеральном и региональном уровнях, в их числе: поддержка сферы культуры в сельских агломерациях; привлечение квалифицированных кадров в отрасль, в первую очередь, в малые города и сельские территории; актуальность разработки и принятия федеральной программы «Земский работник культуры»; активизация вовлечения молодежи, реализация творческих проектов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

«В 2022 году в регионах Приволжья уже оснащено 29 детских школ искусств в 8 субъектах. Открыты 4 модельные библиотеки – в Пермском крае, Кировской области, Республике Мордовия, 10 виртуальных концертных залов в 8 субъектах, оказана государственная поддержка 87 лучшим сельским учреждениям культуры и 59 лучшим работникам сельских учреждений культуры», – сказала Министр культуры.

Ольга Любимова отдельно остановилась на двух федеральных проектах, которые активно реализуются в Приволжье. В рамках программы «Придумано в России» по всей стране открываются Школы креативных индустрий. В начале учебного года будут открыты еще 32 такие школы, 8 из них – в ПФО: в республиках Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

«Активно развивается в регионах ПФО и программа «Пушкинская карта», благодаря которой молодые люди 14-22 лет имеют возможность бесплатно посетить культурные мероприятия. На сегодняшний день к программе присоединились более 1 700 учреждений культуры Приволжья», – сообщила глава Минкультуры России.

По итогам заседания, Губернатор Самарской области отметил, что все озвученные им предложения, – это плод совместной работы руководителей регионов округа. «Мы собирали информацию по всем регионам ПФО. Часть предложений инициировали, коллеги нас поддержали, сегодня мы их представили на совместное обсуждение уже с участием полномочного представителя президента в ПФО и министра экономического развития. В основном мы говорили о совершенствовании тех мер поддержки, которые сегодня уже реализуются или по всей стране, или в конкретных регионах ПФО», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Уверен, в случае внедрения, озвученные предложения дадут эффективный импульс развития и малому, и среднему бизнесу, и автокомпонентному производству, химической промышленности, и многим другим отраслям, – резюмировал Дмитрий Азаров. – Коллеги из федерального Правительства взяли эти предложения на проработку. Рассчитываю, что в итоговое решение заседания включит все наши предложения. Вместе с коллегами будем работать над их реализацией и воплощением в жизнь для того, чтобы обеспечить ритмичную работу предприятий ПФО, еще раз подчеркну – обеспечить заработную плату, а значит доходы жителей наших регионов».

Фото: пресс-служба облправительства