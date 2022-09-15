Дмитрий Азаров дал старт спуску на воду двух новых судов, построенных самарским заводом «Нефтефлот»

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В четверг, 15 сентября, губернатор Дмитрий Азаров в Самаре принял участие в торжественном мероприятии, посвященном спуску на воду сразу двух промерных судов, построенных по госконтракту компанией «Нефтефлот».

Предприятие ЗАО «Нефтефлот» было основано в 1996 году на мощностях Куйбышевской ремонтно-эксплуатационной базы нефтефлота. С 2010 года на «Нефтефлоте» было отремонтировано более 100 судов, осуществляющих перевозку нефтепродуктов. Несколько лет назад предприятие стало драйвером восстановления традиций судостроения в регионе. Так, в 2019 году был дан старт строительства сухогруза - первого полностью создаваемого в Самаре с 1896 года. В ноябре 2020 года «Нефтефлот» заключил государственный контракт с ФКУ «Речводпуть» на строительство 8 промерных судов, которые предназначены для выполнения изыскательских работ, контроля состояния судового хода. Сегодня состоялся спуск на воду двух судов этой серии.

«Это важное событие для Самары и Самарской области, для города, который стоит на реке. Я хочу искренне поблагодарить коллектив «Нефтефлот», лично Сергея Викторовича Фофанова за работу по возрождению славных традиций судостроения на нашей земле», - сказал губернатор Дмитрий Азаров, давая старт спуску судов.

Как рассказал генеральный директор «Нефтефлота» Сергей Фофанов, построенные суда предназначены для работы на внутренних водных путях и относятся к категории технического флота.

«Эти суда – очередные серии по государственному контракту. Для нас это очень весомо и значимо. Все сотрудники, все наши поставщики и подрядчики, все заводчане приложили к этому огромные усилия. Этим судам – «семь футов под килем», – сказал Сергей Фофанов.

За выполненную качественно и в срок работу «Нефтефлот» поблагодарил заказчик проекта - генеральный директор ФКУ «Речводпуть» Михаил Дробин.

«Исполнение нашего заказа уже переходит в серию. Не так давно мы первые судна передали эксплуатирующей организации. 26 сентября будем сдавать второе судно. Сегодня спускаем третье и четвертое. И не за горами остальные четыре судна. Я вас с этим искренне поздравляю, большое спасибо за работу», - сказал руководитель учреждения.

Сегодня «Нефтефлот» является уникальным предприятием судостроительной отрасли, задействованным в решении стратегической государственной задачи - обновлении отечественного гражданского флота. Компания обеспечена заказами до 2027 года и в рамках государственных контрактов участвует сразу в нескольких проектах по строительству судов. Так, на предприятии строится серия из 8 промерных судов для Администраций речных бассейнов, 3 морских пассажирских судна. Кроме того, «Нефтефлот» заключил контракт на строительство морского грузопассажирского судна арктического класса.

Важно, что предприятие стремится к производству по российским проектам, используя отечественные материалы. Уже на новых судах большой объем оборудования получен от российских компаний.

«Хочу отметить, что предприятие уже вышло на ритмичную работу и имеет портфель заказов, который, очень надеюсь, будет пополняться. Это становится возможным благодаря вашему профессионализму, вашей ответственности, тому, что вы осваиваете когда-то утраченные компетенции и восстанавливаете их здесь, на самарской земле», - поблагодарил глава региона руководство и коллектив «Нефтефлота».

Сегодня в штате завода трудится более 250 человек. В период активного судостроения примерно столько же сотрудников дополнительно привлекаются из подрядных организаций. По словам директора «Нефтефлота», компания заинтересована в привлечении профессиональных кадров инженерно-технических специальностей. Для этого «Нефтефлот» организовал взаимодействие с вузами региона.

«Мы подписали соглашение с Самарским государственным техническим университетом, разрабатывается программа участия в образовательных процессах. Будут организованы специальные группы, студенты будут приезжать к нам, знакомиться с производством, принимать участие в работах», - сообщил Сергей Фофанов.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня у регионального Правительства и компании «Нефтефлот» намечены совместные планы, в том числе по обновлению флота для организации пассажирских перевозок. В 2022 году в этом направлении был сделан значительный шаг вперед – по Волге начали курсировать быстроходные суда.

«На территории Самарской области должны быть комфортные и современные суда. Очень надеюсь, что ваше предприятие, ваш коллектив подготовит именно такие суда, которые будут радовать наших с вами земляков своим видом, надежностью, комфортом», - заявил глава региона.

По традиции, установленной еще в ХVIII веке, после спуска новых судов на воду был проведен торжественный молебен, а «крестные матери» судов, которыми стали сотрудницы компании «Нефтефлот», разбили о борт новых судов бутылку шампанского.

«Я уверен, что «Нефтефлот» будет развиваться как компания, наращивать свои возможности, и все больше судов будут работать не только по всей территории Российской Федерации, но и за пределами страны. Но в первую очередь, здесь, на самарской земле. Вернее – на воде, на нашей красавице Волге», - резюмировал глава региона.

Фото: Дмитрий Бурлаков, Светлана Осьмачкина.