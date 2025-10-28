Для 37% россиян решающим фактором при выборе работы является возможность карьерного роста

91

Авито Работа провела опрос среди более 1 500 россиян, которые работают или находятся в поиске новой работы, чтобы узнать, какие факторы определяют их выбор работодателя — в рамках подготовки аналитического дайджеста рынка труда по итогам III квартала 2025 года. Исследование показало, что для 89% кандидатов имеет значение не только уровень зарплаты, но и пакет льгот и бонусов. Половине респондентов (50%) важны денежные премии и бонусы, почти треть (32%) респондентов ценят наличие бесплатного медицинского страхования или ДМС со стоматологией, а 24% россиян обращают внимание на наличие столовой или компенсацию питания.

Далее в рейтинге — дополнительные оплачиваемые выходные или отпуск (23%), обучение за счет компании (21%), оплата необходимых для работы аттестаций (14%), корпоративный транспорт (12%) или компенсация проезда (12%), а также спецодежда за счет компании (11%).

При этом женщины чаще мужчин при выборе работы обращают внимание на наличие ДМС (36% против 27%), дополнительных оплачиваемых дней (27% против 19%) и обучение за счет компании (23% против 18%).

Чаще всего россияне выбирают компанию, где понятны перспективы и можно вырасти в должности (37%), или где чувствуется совпадение по ценностям и атмосфере (34%). Также весомыми аргументами остаются хорошая репутация компании (31%) и широкий соцпакет (30%).