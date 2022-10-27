Дилеры предупредили о дефиците Lada Vesta

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В России заканчиваются запасы Lada Vesta и XRay, выяснила «Российская газета». По словам петербургского дилера Lada, «таких автомобилей совсем мало», а XRay и вовсе почти не осталось – еще в сентябре сообщалось, что по всей стране насчитывается около пяти сотен приподнятых хэтчбеков. Новых поставок не предвидится, так как Lada XRay снят с производства, как и дорестайлинговая Lada Vesta, а Vesta NG встанет на конвейер только весной следующего года.

«Если кто-то планирует покупку высокооснащенной Lada Vesta – нужно торопиться, автомобилей мало, – цитирует «Российская газета» генерального директора «Прагматика Lada Купчино» Игоря Бадера. – А раньше эта модель была локомотивом продаж». Про XRay он заявил, что в среднем на площадке дилера находится «не более двух таких машин».

Зато Lada Granta представлена в широком ассортименте – с разными типами кузовов и во всех комплектациях. В зависимости от региона, эта модель занимает от 50 до 60 процентов дилерских складов. Также стабильно отгружаются Niva Travel и Niva Legend, на них приходится около четверти объема складов. Особой популярностью у клиентов пользуется Niva Travel.

Что же касается Lada Largus, то он производится ограниченными партиями. В середине лета с конвейера сошло 1800 универсалов и фургонов, еще 500 экземпляров АвтоВАЗ произведет в декабре.