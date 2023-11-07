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DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку

7 ноября 2023 09:33
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DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку

Один из крупнейших мировых логистических операторов DHL с 1 ноября повысил в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст письма. 

Уточняется, что стоимость услуг была повышена в среднем на 35%. 

Как сказано в письме, компания ежегодно пересматривает стоимость услуг, во внимание принимается целый ряд факторов, в частности, инфляция, операционные и иные затраты, например, стоимость авиаперевозок.

"Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг", — заявили в компании. 

В соответствии с прейскурантом, который был опубликован на сайте перевозчика, стоимость доставки по странам в расчете за 1 кг груза осталась такой же, как и ранее, при этом цена на сопутствующие услуги выросла. 

Так, например, надбавка за нестандартные габариты груза выросла на 37% – до 4,8 тысячи рублей за одно место, пишет РЕН ТВ

Ранее сообщалось, что компания DHL Express приняла решение с 1 сентября 2022 года прекратить доставку грузов и документов внутри России в связи с техническими сложностями. При этом в компании заявляли, что продолжат доставлять документы и грузы из России за границу.

 

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