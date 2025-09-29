Я нашел ошибку
Главные новости:
В нем будет размещено диагностическое отделение.
В Самаре на 3-й Просеке возводят диагностический модуль поликлиники №14
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.
В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований.
В Самаре встретили призера ЧМ по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера
В Анапе завершился Кубок России по пляжному футболу 2025 года. Победителем стал «Кристалл» из Санкт-Петербурга.
Игрок пляжных «Крыльев Советов» - лучший бомбардир Кубка России
Самарскую область в сборной России представит ученик 10 класса «Самарского регионального центра для одаренных детей» Иван Миронов.
Дмитрий Чернышенко: Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек
Самарская область представляет на своем стенде передовые разработки и продукцию ведущих предприятий.
Делегация Самарской области участвует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Выполнившим условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
Больше 28 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Делегация Самарской области участвует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

29 сентября 2025 16:45
99
Самарская область представляет на своем стенде передовые разработки и продукцию ведущих предприятий.

Сегодня в Республике Беларусь открыла свою работу международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в ней принимает участие делегация Самарской области во главе с вице-губернатором Вячеславом Романовым. 

Мероприятие проходит на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO.  Выставка собрала ведущие промышленные компании и представителей стран ЕАЭС, СНГ и других государств. 

Самарская область, обладающая мощным научно-промышленным комплексом, представляет на своем стенде передовые разработки и продукцию ведущих предприятий. В экспозиции принимают участие такие компании, как АО «АВТОВАЗ», ООО «Пегас Агро», ООО «Транспорт будущего», ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология», ООО «Гардарика», ООО «Тесвел», Lada Azimut. 

На сессии «Межрегиональное сотрудничество в области промышленных инноваций – диалог визави» вице-губернатор Вячеслав Романов рассказал о партнерских отношениях Самарской области и Беларуси и отметил готовность обеих сторон к расширению этого взаимодействия.  

«Мы видим высокий двусторонний интерес к расширению кооперационных связей в сфере машиностроения, к увеличению взаимных поставок промышленной и продовольственной продукции. Стратегически важно сегодня наладить совместную кооперацию по производству комплектующих для высокотехнологичных отраслей,  - перечислил Вячеслав Романов. - Мы готовы к совместной реализации инвестиционных проектов в ключевых для нашего региона отраслях – автомобилестроении, нефтехимической и аэрокосмической промышленности, агропромышленном секторе, а также в отрасли беспилотной авиации», - подчеркнул он. 

Всего в экспозиции международной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» примут участие свыше 510 компаний.

Это том числе более 290 российских из 23 регионов РФ, более 190 – из Беларуси и более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран. Среди участников — ведущие промышленные предприятия. 

«Самарская область обладает мощным научно-промышленным потенциалом, и мы заинтересованы в расширении партнерских связей с белорусскими компаниями для создания эффективных цепочек поставок и инновационных проектов. Совместные усилия позволят повысить производительность и ускорить внедрение передовых технологий, что выгодно отразится на экономике обоих регионов», - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Важным элементом «ИННОПРОМ. Беларусь» станет промышленный форум. В его центре — главная пленарная сессия «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего». В первый день выставку посетят представители Правительства РФ, Республики Беларусь и других государств-участников выставки. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований.
29 сентября 2025, 17:48
В Самаре встретили призера ЧМ по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований. Спорт
7
В Анапе завершился Кубок России по пляжному футболу 2025 года. Победителем стал «Кристалл» из Санкт-Петербурга.
29 сентября 2025, 17:26
Игрок пляжных «Крыльев Советов» - лучший бомбардир Кубка России
В Анапе завершился Кубок России по пляжному футболу 2025 года. Победителем стал «Кристалл» из Санкт-Петербурга. Спорт
52
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
29 сентября 2025, 16:30
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области. Политика
110
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
170
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
205
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
480
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1205
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
526
Весь список