Делегация Самарской области участвует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

99

Сегодня в Республике Беларусь открыла свою работу международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в ней принимает участие делегация Самарской области во главе с вице-губернатором Вячеславом Романовым.

Мероприятие проходит на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO. Выставка собрала ведущие промышленные компании и представителей стран ЕАЭС, СНГ и других государств.

Самарская область, обладающая мощным научно-промышленным комплексом, представляет на своем стенде передовые разработки и продукцию ведущих предприятий. В экспозиции принимают участие такие компании, как АО «АВТОВАЗ», ООО «Пегас Агро», ООО «Транспорт будущего», ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология», ООО «Гардарика», ООО «Тесвел», Lada Azimut.

На сессии «Межрегиональное сотрудничество в области промышленных инноваций – диалог визави» вице-губернатор Вячеслав Романов рассказал о партнерских отношениях Самарской области и Беларуси и отметил готовность обеих сторон к расширению этого взаимодействия.

«Мы видим высокий двусторонний интерес к расширению кооперационных связей в сфере машиностроения, к увеличению взаимных поставок промышленной и продовольственной продукции. Стратегически важно сегодня наладить совместную кооперацию по производству комплектующих для высокотехнологичных отраслей, - перечислил Вячеслав Романов. - Мы готовы к совместной реализации инвестиционных проектов в ключевых для нашего региона отраслях – автомобилестроении, нефтехимической и аэрокосмической промышленности, агропромышленном секторе, а также в отрасли беспилотной авиации», - подчеркнул он.

Всего в экспозиции международной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» примут участие свыше 510 компаний.

Это том числе более 290 российских из 23 регионов РФ, более 190 – из Беларуси и более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран. Среди участников — ведущие промышленные предприятия.

«Самарская область обладает мощным научно-промышленным потенциалом, и мы заинтересованы в расширении партнерских связей с белорусскими компаниями для создания эффективных цепочек поставок и инновационных проектов. Совместные усилия позволят повысить производительность и ускорить внедрение передовых технологий, что выгодно отразится на экономике обоих регионов», - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Важным элементом «ИННОПРОМ. Беларусь» станет промышленный форум. В его центре — главная пленарная сессия «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего». В первый день выставку посетят представители Правительства РФ, Республики Беларусь и других государств-участников выставки.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области