В скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию. 
Спортсмены из Сухума и Самары провели совместные тренировки
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра».
В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М».
Минприроды СО: блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически
99 детей-сирот Сызрани получили квартиры в 2025 году.
Сегодня ещё трое молодых людей получили ключи от собственных квартир в Сызрани
Цель поездки – развитие партнерства и продвижение продукции предприятий Самарской области на рынки регионов страны.
Делегация Самарской области посетила Новосибирск с бизнес-миссией
Памятник будет выполнен в виде амфитеатра с информационными опорными конструкциями и центральной скульптурной композицией бойца.
Концепцию памятника бойцам СВО, который планируется установить в парке Победы, обсудили в Самаре
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.
В Похвистнево сегодня горел неэксплуатируемый дом
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях».
Ветеранов войск правопорядка поздравили в Самаре
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Делегация Самарской области посетила Новосибирск с бизнес-миссией

21 ноября 2025 17:39
114
Цель поездки – развитие партнерства и продвижение продукции предприятий Самарской области на рынки регионов страны.

Предприятия Самарской области посетили Новосибирск в составе межрегиональной бизнес-миссии. Цель поездки – развитие партнерства и продвижение продукции предприятий Самарской области на рынки регионов страны.

«Прямые и реверсные бизнес-миссии – эффективный инструмент поддержки для предпринимателей. Участники таких визитов могут познакомиться с условиями работы в конкретном регионе, стране, с конкретной компанией, чтобы эффективно и грамотно выстроить диалог для дальнейшего сотрудничества. Мы ежегодно проводим бизнес-миссии, чтобы помочь предприятиям расширить географию поставок и увеличить объемы реализации своих товаров и услуг», – подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

В число участников деловой поездки, организованной областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес», вошли представители 5 компаний Самарской области: производитель кондитерских изделий ООО «Услада», производитель натуральных ореховых паст ООО «СТРОНГ», производитель сахаристых кондитерских изделий ООО «Вольский кондитер-2», производитель снеков и сухих завтраков ООО «Основной продукт», производитель батончиков ИП Колотилов В.А.

В первый день деловой программы участники посетили «Сибирскую продовольственную неделю» – крупнейшую в восточной части России выставку продуктов питания, напитков, оборудования, упаковки и ингредиентов для пищевой промышленности. Самарские производители также провели переговоры с компаниями из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Крым.

Ключевым мероприятием бизнес-миссии стала биржа контактов в формате прямых переговоров с профильными специалистами торговых сетей и маркетплейсов, заинтересованных в закупках продовольственных товаров. 

Участники бизнес-миссии также посетили завод по переработке рыбы и рыбной продукции. Они ознакомились с деятельностью предприятия, этапами производства, смогли рассказать о своих возможностях и предложить варианты сотрудничества руководству компании.

«Бизнес-миссия дала возможность нашей компании установить прямые контакты не только с предприятиями Новосибирской области, но и ряда других регионов. Мы отметили высокий интерес, проявленный к нашей компании со стороны предприятий Сибири. Биржа контактов с представителями сетей прошла в интенсивном режиме, состоялось большое количество рабочих встреч. Я надеюсь, что большая часть из них станет основой долголетнего плодотворного сотрудничества», – отметил руководитель отдела по работе с сетевыми клиентами компании «Услада» Олег Никулкин.

Информацию о том, как получить господдержку и стать участником предстоящих мероприятий, можно узнать на сайте mybiz63.ru, а также в центре «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: минэкономразвития Самарской области

 

Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра».
21 ноября 2025, 18:11
В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра». Общество
24
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М».
21 ноября 2025, 17:58
Минприроды СО: блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М». Экология
67
Памятник будет выполнен в виде амфитеатра с информационными опорными конструкциями и центральной скульптурной композицией бойца.
21 ноября 2025, 17:25
Концепцию памятника бойцам СВО, который планируется установить в парке Победы, обсудили в Самаре
Памятник будет выполнен в виде амфитеатра с информационными опорными конструкциями и центральной скульптурной композицией бойца. Общество
107
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
152
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
209
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
224
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
947
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1706
