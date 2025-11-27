Делегации промпредприятий Самары посетили 7 предприятий Нижегородской области

Делегации промышленных предприятий Самары в рамках бизнес-миссии ознакомились с производством и продукцией предприятий Нижегородской области. В течение двух дней, с 25 по 26 ноября, делегация познакомилась с предприятиями Автомобильный завод «Чайка-сервис» (Нижний Новгород), АО «Нижегородские грузовые автомобили» (Нижний Новгород), ООО «Сладкая жизнь» (Дзержинск), ООО «Сибур-Кстово» (Кстово), ООО «Альтерхим-ПРО» (Дзержинск), ООО «Фест Логистик» (Дзержинск) и другими.

Особое внимание было уделено новому производству предприятия ООО «РусСилика», которое является резидентом особой экономической зоны «Кулибин».



Особая экономическая зона «Кулибин» была создана в мае 2020 года. В настоящее время площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет более 720 гектаров, более 40 компаний уже стали ее резидентами. Приоритетные направления – химия и нефтехимия, электроника, машиностроение, металлургия и НИОКР.

Летом 2025 года на площадке ОЭЗ «Кулибин» открылось ООО «РусСилика» – предприятие-производитель импортозамещающих химических продуктов.



«Мы производим микронизированные силикагели и стабильные силиказоли – добавки, которые сегодня необходимы для развития более 30 отраслей промышленности, от производства зубных паст до добычи нефти. Наш проект признан Минпромторгом России одним из приоритетных в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия». Также мы получили льготный заем на 5 млрд рублей от ФРП на закупку оборудования. Мы были очень рады показать наше производство гостям из Самары, особенно учитывая, что со многими из них на запуске проекта «РусСилика» успели поработать лично», – рассказал генеральный директор предприятия Леонид Грош.



Бизнес-миссия была организована администрацией города Самары и Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой Бизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. В ходе бизнес-миссии предприятия провели более 200 переговоров, подписали три соглашения о сотрудничестве. Также в бизнес-миссии принимали участие структуры поддержки бизнеса и представители профильных министерств.



Фото: пресс-служба администрации Самары