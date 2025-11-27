Делегации промпредприятий Самары посетили 7 предприятий Нижегородской области

Я нашел ошибку
Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.
Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья
Коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной.
Суд оставил Долиной право собственности на квартиру, отклонив жалобу покупательницы квартиры Лурье
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром".
"Крылья Советов" в Набережных Челнах обыграли "КАМАЗ" по пенальти
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью Мастера живописи.
В Самарском Доме кино пройдет показ документальной картины «Если птица поет», посвященной талантливому живописцу Валентину Пурыгину
Две страны активно сотрудничают в части организации дополнительного образования по отдельным отраслям: обучение проходят банкиры, энергетики, медики, геологи.
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к МКС
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале.
Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья.
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Делегации промпредприятий Самары посетили 7 предприятий Нижегородской области

210
В ходе бизнес-миссии предприятия провели более 200 переговоров, подписали три соглашения о сотрудничестве. Также в бизнес-миссии принимали участие структуры поддержки бизнеса и представители профильных министерств.

Делегации промышленных предприятий Самары в рамках бизнес-миссии ознакомились с производством и продукцией предприятий Нижегородской области. В течение двух дней, с 25 по 26 ноября, делегация познакомилась с предприятиями Автомобильный завод «Чайка-сервис» (Нижний Новгород), АО «Нижегородские грузовые автомобили» (Нижний Новгород), ООО «Сладкая жизнь» (Дзержинск), ООО «Сибур-Кстово» (Кстово), ООО «Альтерхим-ПРО» (Дзержинск), ООО «Фест Логистик» (Дзержинск) и другими.
Особое внимание было уделено новому производству предприятия ООО «РусСилика», которое является резидентом особой экономической зоны «Кулибин».

Особая экономическая зона «Кулибин» была создана в мае 2020 года. В настоящее время площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет более 720 гектаров, более 40 компаний уже стали ее резидентами. Приоритетные направления – химия и нефтехимия, электроника, машиностроение, металлургия и НИОКР.

Летом 2025 года на площадке ОЭЗ «Кулибин» открылось ООО «РусСилика» – предприятие-производитель импортозамещающих химических продуктов.

«Мы производим микронизированные силикагели и стабильные силиказоли – добавки, которые сегодня необходимы для развития более 30 отраслей промышленности, от производства зубных паст до добычи нефти. Наш проект признан Минпромторгом России одним из приоритетных в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия». Также мы получили льготный заем на 5 млрд рублей от ФРП на закупку оборудования. Мы были очень рады показать наше производство гостям из Самары, особенно учитывая, что со многими из них на запуске проекта «РусСилика» успели поработать лично», – рассказал генеральный директор предприятия Леонид Грош.

Бизнес-миссия была организована администрацией города Самары и Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой Бизнес» при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. В ходе бизнес-миссии предприятия провели более 200 переговоров, подписали три соглашения о сотрудничестве. Также в бизнес-миссии принимали участие структуры поддержки бизнеса и представители профильных министерств.
 

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром".
27 ноября 2025, 21:21
"Крылья Советов" в Набережных Челнах обыграли "КАМАЗ" по пенальти
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром". Спорт
123
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью Мастера живописи.
27 ноября 2025, 21:12
В Самарском Доме кино пройдет показ документальной картины «Если птица поет», посвященной талантливому живописцу Валентину Пурыгину
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью... Культура
135
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья.
27 ноября 2025, 19:37
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья. Общество
170
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
457
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
276
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1153
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1117
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
1084
Весь список