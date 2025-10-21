Я нашел ошибку
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть

21 октября 2025 18:27
151
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть

Аналитики Авито Подработки изучили, каких специалистов по кухне ищут на подработку в России активнее всего. Данные показали, что в III квартале 2025 года в целом исполнителей в категории кухни и пищевого производства на подработку искали на треть (+32%) чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 29 888 руб/мес при частичной занятости.

Наиболее заметно изменился спрос бизнеса на сотрудников кухни — в III квартале 2025 года компании искали таких специалистов почти в 2 раза чаще (+82%), а среднее предлагаемое вознаграждение на этой позиции составило около 20 549 руб/мес за частичную занятость.

Также аналитики платформы фиксируют увеличение числа предложений о подработке для пиццамейкеров — компании искали таких специалистов более чем в полтора раза чаще (+59% год к году), а в среднем они могли рассчитывать на 53 514 руб/мес при неполной занятости.

Постепенно интерес к подработке в общепите растет и со стороны исполнителей — это отмечают представители ресторанного бизнеса. В сети «Теремок» за последний год количество заявок на работу и подработку увеличилось на 10%.

