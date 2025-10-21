Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть

151

Аналитики Авито Подработки изучили, каких специалистов по кухне ищут на подработку в России активнее всего. Данные показали, что в III квартале 2025 года в целом исполнителей в категории кухни и пищевого производства на подработку искали на треть (+32%) чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 29 888 руб/мес при частичной занятости.

Наиболее заметно изменился спрос бизнеса на сотрудников кухни — в III квартале 2025 года компании искали таких специалистов почти в 2 раза чаще (+82%), а среднее предлагаемое вознаграждение на этой позиции составило около 20 549 руб/мес за частичную занятость.

Также аналитики платформы фиксируют увеличение числа предложений о подработке для пиццамейкеров — компании искали таких специалистов более чем в полтора раза чаще (+59% год к году), а в среднем они могли рассчитывать на 53 514 руб/мес при неполной занятости.

Постепенно интерес к подработке в общепите растет и со стороны исполнителей — это отмечают представители ресторанного бизнеса. В сети «Теремок» за последний год количество заявок на работу и подработку увеличилось на 10%.