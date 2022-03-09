Coca-Cola сообщила о приостановке деятельности в России

234

Coca-Cola приостанавливает всю деятельность в России, говорится в заявлении на сайте компании.



«Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», — отметили в сообщении.



Холдинг не имеет прямого производства в России. Офис The Coca-Cola Company занимается только маркетингом. Всеми заводами владеет Coca-Cola Hellenic Bottling Company. 3 марта эта компания заявила, что пожертвовала €1 млн комитету Красного Креста на Украине. Для сотрудников в этой стране был открыт фонд помощи.



В 2021 году Coca-Cola HBC выпустила 373,3 млн упаковок напитков (case units), что составляет 26,5% всего производства более чем 23 странах, следует из отчета.



Вместе с тем холдинг PepsiCo объявил, что на время останавливает продажи напитков в России, сворачивает инвестиционные программы и рекламную деятельность, пишет РБК.

Фото: pixabay.com