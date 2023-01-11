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Число самарцев, ассоциирующих кредит с долговой ямой, — одно из самых высоких за 16 лет

11 января 2023 09:39
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число самарцев, ассоциирующих кредит с долговой ямой, — одно из самых высоких за 16 лет

Мнение о том, что кредит — это путь в долговую яму, сегодня разделяют 6 из 10 самарцев. При этом свежий опыт использования заемных средств есть у каждого третьего. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

С 1 января 2023 года Центробанк ограничил выдачу высокорискованных кредитов: требования к заемщикам станут жестче, а сами займы — дороже. Между тем кредиты остаются достаточно популярным способом решения финансовых проблем: за последние полгода пользоваться ими доводилось каждому третьему горожанину (34%). Чаще всего в долг у банков берут опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет: 31% из них брали кредит в последние 6 месяцев.

С точки зрения 60% самарцев, кредиты — это не что иное, как прямая дорога в долговую яму, тогда как 17%, напротив, убеждены, что это отличная возможность приобрести желаемое. Положительное мнение о кредитах чаще разделяют те, кто ими пользовался (21% против 13%). Тех, кто считает займы полезным финансовым инструментом, больше среди опрошенных старше 45 лет, чем среди респондентов до 34 (13% против 8%). Исключительно негативное представление об этой банковской услуге более характерно для мужчин, чем для женщин (68% против 52%).

Сегодня россияне чаще, чем когда-либо, видят в займах лишь путь к финансовой зависимости. С 2007 года тех, кто разделяет позитивное отношение к кредитам, стало в 3,5 раза меньше.

Время проведения: 21 декабря 2022 года — 9 января 2023 года

Теги: Опрос

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