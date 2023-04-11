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Число молодых работников на рынке труда России снизилось до минимума

11 апреля 2023 10:19
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Число молодых работников на рынке труда России снизилось до минимума

В России наблюдается «вымывание» с рынка труда молодых граждан. Число работников моложе 35 лет в 2022 году сократилось на 1,3 млн человек и достигло минимума за всю новейшую историю страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанного на данных Росстата.

До этого столь масштабное снижение численности работников в возрасте до 35 лет наблюдалось лишь по итогам пандемийного 2020 года, когда оно достигало 1,34 млн человек, передает РБК. В декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых, – это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года). Учитывая, что старение населения и рабочей силы начало активно проявляться еще с 1990-х годов, можно говорить о том, что численность занятой молодежи опустилась до минимума за всю новейшую историю страны.

Наибольшее уменьшение численности наблюдается в возрастной категории от 25 до 29 лет – их стало меньше на 724 тысячи (7,2 млн человек). По словам экспертов, для экономики эти молодые специалисты очень важны, так как они уже успели приобрести опыт работы, но при этом обладают высокой трудовой мобильностью. В данную возрастную категорию попали родившиеся в кризисный период 1993-1997 годов.

Также значительное «вымывание с рынка труда» произошло в возрастной категории 30-34 лет. Их численность снизилась на 524 тысячи, до 10,7 млн человек. В этом случае снижение обусловлено тем, что с 2022 года эту группу все больше стали формировать россияне, родившиеся в начале демографического кризиса 1990-х годов, пишет Новый день.

Снижение численности занятых в 2022 году было зафиксировано и среди начинающих специалистов в возрасте 20-24 лет – недавних выпускников и студентов, как правило, совмещающих учебу с подработками. Их стало меньше на 87 тысяч человек (до 3,2 млн).

Ранее эксперты спрогнозировали «драку за кадры» на рынке труда в 2023 году. Отъезд за границу части трудоспособных россиян и мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация приведут к скачку внимания к соискателям в возрасте от 50 лет и старше.
 

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