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Решение можно использовать как для прикрытия одного объекта, так и масштабировать для обеспечения безопасности целого города.
Челябинский радиозавод "Полет" разработал комплексную защиту от атаки БПЛА
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Челябинский радиозавод "Полет" разработал комплексную защиту от атаки БПЛА

18 декабря 2024 16:29
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Решение можно использовать как для прикрытия одного объекта, так и масштабировать для обеспечения безопасности целого города.

Челябинский радиозавод "Полет" разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотников на основе комплекса обнаружения и подавления БПЛА "Сфера", сообщила пресс-служба "Ростеха", передает РИА Новости.

"Челябинский радиозавод "Полет" (входит в холдинг "АИС" госкорпорации "Ростех") разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от атаки беспилотников. Решение возможно масштабировать до городского уровня. В его основе лежит комплекс обнаружения и подавления беспилотников "Сфера", - говорится в сообщении госкорпорации.

По словам гендиректора "Полета" Алексея Науменко, "Сфера" в различных модификациях уже подтвердила свою эффективность в зоне СВО.

"Установленный на машину, он в движении нейтрализовал более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий. В ноябре этого года комплекс "Сфера-МБ" прошел испытания в научно-исследовательском институте министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют БПЛА", - сообщил Науменко.

В "Ростехе" отмечают, что созданная на предприятии система способна обнаруживать и подавлять различные типы беспилотников. Решение можно использовать как для прикрытия одного объекта, так и масштабировать для обеспечения безопасности целого города. Модульность изделия "Сфера" позволяет конфигурировать систему защиты, исходя из конкретных целей и задач.

Одним из приоритетных направлений работы "Полета" является создание линейки изделий по противодействию БПЛА для обеспечения комплексной защиты любого объекта - от мобильных обнаружителей и подавителей до многоуровневых систем защиты. Завод также разрабатывает и производит системы и комплексы для гражданских аэропортов.

 

Фото:  freepik.com

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