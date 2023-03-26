Частные дома в РФ могут подорожать до 20%

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Нехватка частных домов в России может привести к росту средней стоимости квадратного метра на загородном рынке до 20% этой весной. Такие прогнозы «Известиям» предоставили застройщики.

Сейчас малоэтажных посёлки недооценены, сказала директор департамента маркетинга ФСК Family Екатерина Коган. В ближайшее время цены на кв. метр могут подняться на 20%.

По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, становятся дороже и земельные участки (от 10% и выше), и дома (индивидуальное жилищное строительство ИЖС).

«Причина — ослабление рубля, наличные средства обесцениваются, цены на строительные материалы увеличиваются. В апреле мы ожидаем до 20% прироста цен на ИЖС», — сказал Лазовский.

В среднем «квадрат» частных домов в 1,6 раза дешевле, чем в квартирах, отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

В том числе по этой причине не все застройщики спешат в эту сферу, добавил эксперт.