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Бюджетное правило предложили заморозить до 2025 года

13 марта 2022 09:33
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Бюджетное правило предложили заморозить до 2025 года

Действие бюджетного правила на период 2022–2024 годов планируют приостановить, говорится в рабочей версии плана правительства по поддержке экономики в условиях санкций (есть у «Известий»). Кабмин также намерен заморозить лимиты расходования средств ФНБ и изменить требования к проектам, финансируемым из фонда. В частности, перейти от самоокупаемых инфраструктурных к проектам, обладающим высокой социально-экономической значимостью.

Кабмин до 4 апреля собирается временно заморозить некоторые положения бюджетного законодательства. Соответствующие меры обозначены в проекте плана первоочередных действий по поддержке российской экономики в условиях санкционного давления от 9 марта (подлинность документа подтвердил источник в правительстве). В их числе приостановка действия бюджетного правила в 2022–2024 годах; приостановка действия положения о возможности расходования средств ФНБ в размере, не превышающем 1% ВВП ежегодно; изменение характера требований к проектам, финансируемым из ФНБ, в том числе переход от «самоокупаемых инфраструктурных» к проектам, обладающим высокой социально-экономической значимостью.

В Минфине «Известиям» заявили, что не рассматривают иных инициатив, помимо заморозки правила на 2022 год и выделения из ФНБ 1 трлн рублей на покупку российских акций.

Впрочем, еще один источник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства подтвердил актуальность версии плана, на который ссылаются «Известия». По его словам, указанные формулировки сохранились в самой свежей версии плана от 11 марта.

Он также пояснил, что софинансирование из ФНБ всех 12 инфраструктурных проектов (в сумме на 2,5 трлн рублей), одобренных президентом, пока остается в силе. Для них условия самоокупаемости останутся, а изменения коснутся только новых проектов, критерии для которых разработает Минфин, рассказал собеседник.

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