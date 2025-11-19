Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы

19 ноября 2025 16:36
98
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.

Глава города Самары Иван Носков вынес на рассмотрение городской Думы проект бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ определяет приоритеты финансовой политики на ближайшие три года и сформирован с учётом макроэкономических прогнозов, требований федерального законодательства и стратегических целей социально-экономического развития Самары. 

Доходы городского бюджета на 2026 год спрогнозированы в объеме 31 млрд 19,3 млн рублей, расходы составят 34 млрд 121,2 млн рублей, дефицит – 3 млрд 101,9 млн рублей. На 2027-2028 годы доходы планируются в сумме 68 млрд 979,6 млн рублей, расходы – 72 млрд 495,2 млн рублей. В первую очередь они обеспечивают социально значимые статьи. 

«Проект бюджета сформирован таким образом, чтобы каждый рубль был направлен на повышение качества жизни всех, кто живёт и работает в Самаре. Это, в первую очередь, своевременная заработная плата педагогам, работникам культуры и социальных учреждений. Это обеспечение надёжной работы городского транспорта, бережное содержание городской инфраструктуры – от уборки общественных пространств и ремонта дорог до благоустройства парков и освещения улиц. Это программа переселения из аварийного жилья, выплаты семьям с детьми, льготы пенсионерам и ветеранам СВО. Убежден, что при формировании бюджета мы должны прежде всего ориентироваться на четкое и полноценное выполнение социальных обязательств и участие в федеральных и региональных проектах», – подчеркнул глава города Самары Иван Носков. 

Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений. Самые крупные по объему финансирования муниципальные программы на 2026 год – это «Развитие образования в городском округе Самара» (8 079 878 тыс. рублей), «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» (3 815 350 тыс. рублей), «Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории городского округа Самара» (3 568 162 тыс. рублей) и «Развитие сферы культуры городского округа Самара» (3 116 503 тыс. рублей).

Самара продолжит реализацию национальных проектов, инициированных в 2025 году Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Их софинансирование будет также предусмотрено в итоговом проекте бюджета. Кроме того, Самара обеспечит софинансирование реализации инициатив жителей в рамках программы «Народный бюджет Самарской области». 

Главный финансовый документ города в течение месяца будет рассматриваться депутатами на всех комитетах городской Думы, а после внесения всех поправок – на заседании городской Думы.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

