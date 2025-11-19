Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы

98

Глава города Самары Иван Носков вынес на рассмотрение городской Думы проект бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ определяет приоритеты финансовой политики на ближайшие три года и сформирован с учётом макроэкономических прогнозов, требований федерального законодательства и стратегических целей социально-экономического развития Самары.



Доходы городского бюджета на 2026 год спрогнозированы в объеме 31 млрд 19,3 млн рублей, расходы составят 34 млрд 121,2 млн рублей, дефицит – 3 млрд 101,9 млн рублей. На 2027-2028 годы доходы планируются в сумме 68 млрд 979,6 млн рублей, расходы – 72 млрд 495,2 млн рублей. В первую очередь они обеспечивают социально значимые статьи.



«Проект бюджета сформирован таким образом, чтобы каждый рубль был направлен на повышение качества жизни всех, кто живёт и работает в Самаре. Это, в первую очередь, своевременная заработная плата педагогам, работникам культуры и социальных учреждений. Это обеспечение надёжной работы городского транспорта, бережное содержание городской инфраструктуры – от уборки общественных пространств и ремонта дорог до благоустройства парков и освещения улиц. Это программа переселения из аварийного жилья, выплаты семьям с детьми, льготы пенсионерам и ветеранам СВО. Убежден, что при формировании бюджета мы должны прежде всего ориентироваться на четкое и полноценное выполнение социальных обязательств и участие в федеральных и региональных проектах», – подчеркнул глава города Самары Иван Носков.



Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений. Самые крупные по объему финансирования муниципальные программы на 2026 год – это «Развитие образования в городском округе Самара» (8 079 878 тыс. рублей), «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» (3 815 350 тыс. рублей), «Поддержание и улучшение санитарно-эпидемиологического и эстетического состояния территории городского округа Самара» (3 568 162 тыс. рублей) и «Развитие сферы культуры городского округа Самара» (3 116 503 тыс. рублей).



Самара продолжит реализацию национальных проектов, инициированных в 2025 году Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Их софинансирование будет также предусмотрено в итоговом проекте бюджета. Кроме того, Самара обеспечит софинансирование реализации инициатив жителей в рамках программы «Народный бюджет Самарской области».



Главный финансовый документ города в течение месяца будет рассматриваться депутатами на всех комитетах городской Думы, а после внесения всех поправок – на заседании городской Думы.

Фото: пресс-служба администрации Самары