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Бюджет ФНБ на выкуп самолетов закончился

25 декабря 2023 09:19
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Бюджет ФНБ на выкуп самолетов закончился

Как выяснил “Ъ”, зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) 300 млрд руб. на сделки по переоформлению самолетов иностранных лизингодателей почти исчерпаны. Последние средства ушли на урегулирование по 28 самолетам «Аэрофлота», 45 самолетам S7 и 19 — «Уральских авиалиний». Большая часть общего бюджета — как минимум 250 млрд руб.— ушла на 86 самолетов «Аэрофлота», которые группа получила в операционный лизинг. Частные перевозчики переоформили суда в финансовый лизинг на 15 лет, но им удалось снять требование правительства о ежегодном перечислении чистой прибыли для их ускоренного выкупа. iFly, согласовавшая сделки на три самолета, пока не смогла получить деньги.

Как стало известно “Ъ”, в бюджете Фонда национального благосостояния осталось 3,5 млрд из 300 млрд руб., выделенных ранее на приобретение самолетов иностранных собственников. Всего на сегодня выкуплено 150 самолетов, из которых 86 приходится на группу «Аэрофлот». Средства выделялись на страховое урегулирование отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались в РФ после введения западных санкций в феврале 2022 года. Средства из ФНБ выделили в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет. Новым собственником судов стала подконтрольная Росавиации лизинговая компания «НЛК-Финанс», средства переводила ее материнская НСК.

Несколько источников “Ъ” полагают, что все оставшиеся средства ФНБ будут использованы для урегулирования по самолетам «Аэрофлота» даже в случае, если затем лимит в 300 млрд руб. будет повышен. «Аэрофлот» и S7 уже сообщили, что продолжают переговоры с иностранными владельцами судов. Если S7 и «Уральские авиалинии» смогут согласовать урегулирования по новым самолетам, их шансы на получение средств в отрасли считают высокими: «"Аэрофлот" всех не вывезет». Но интересы чартерных компаний с небольшим или старым парком вряд ли будут учтены. Впрочем, пока вопрос о дополнительном выделении средств ФНБ, по словам всех собеседников “Ъ”, не обсуждается. В Минфине и Минэкономики “Ъ” не ответили. В Минтрансе, Росавиации и авиакомпаниях ситуацию не комментируют.

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