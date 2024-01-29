Бытовая техника из Китая, Турции и Беларуси стала самой популярной в России в 2023 году

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Известия сообщают, что в 2023 году производители из Китая, Турции, России и Беларуси заняли первые места в наиболее популярных категориях крупной бытовой техники.

Так, среди холодильников по онлайн-продажам самым популярным брендом стал Indesit (принадлежит турецкой Arcelik) с долей почти 16%. На втором и третьем местах расположились белорусский Atlant (9,8%) и китайский Haier (9,8%). А на четвертом месте — турецкая Beko (8%).

По стиральным машинам лидерство за китайской Candy (15%), следом идут Indesit (14%) и Beko (13,5%).

Каждая пятая кухонная плита, проданная в РФ онлайн в 2023 году, — белорусский Gefest. На продукцию Gorenje пришлось 12% продаж. На рынке микроволновых печей первые места занимают Gorenje и BBK из Китая (по 11%).

По данным Wildberries в 2023 году по сравнению с 2022-м в денежном выражении продажи варочных панелей Gefest в России выросли на почти на 170%, а российских Maunfeld — на 31%. На 43% увеличился спрос на стиральные машины Atlant, а на российские «Бирюса» — на 1000%.

Всего на бытовую технику из Китая, Турции и Беларуси пришлось около 40% продаж. [Известия]