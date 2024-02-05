Большинство россиян предпочитает пользоваться отечественной косметикой

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Жители России стали чаще обращать внимание на отечественных производителей непродовольственных товаров, а стереотип о невысоком качестве российской продукции стал ослабевать. Люди с оптимизмом относятся к отечественному производству косметики, одежды и мебели. Треть покупателей считают товары качественными, многих устраивает соотношение цены и качества, также люди выбирают отечественного производителя, чтобы поддержать его. Об этом говорит анализ сообщений пользователей различных социальных сетей.

Исследование и цикл социологических опросов для Минторга РФ провели эксперты АНО «Диалог». Аналитика показала, как россияне относятся к отечественному производству непродовольственных товаров народного потребления.

«Мы фиксируем, что сегодня большинство россиян (63%) считают уход иностранных брендов позитивным явлением для российской экономики, а почти половина (48%) позитивно относятся к российским предпринимателям, - отметила начальник управления социологии АНО «Диалог» и руководитель социологического агентства «Вебер» Елена Удалова. - К категориям брендов, где у нас есть наибольший потенциал для роста, опрошенные чаще всего относят технику и электронику (21%), при этом лишь 16% выступают за возвращение иностранных брендов, что лишний раз подчеркивает: большинство граждан в первую очередь желают развития и появления новых российских товаров, нежели возвращения зарубежных».

Наиболее высокие оценки от пользователей соцсетей получила отечественная косметика. Так, в 73% проанализированных комментариях люди позитивно отзываются о российских брендах косметической продукции. Большинство авторов комментариев заявляют, что уже давно пользуются отечественной косметикой и не планируют отказываться от своего выбора.

Самой же обсуждаемой категорией товаров российского производства стала одежда. По этой теме было зафиксировано более 926 тыс. сообщений в социальных сетях и более 303 тыс. комментариев. Аналитики «Диалога» связывают это с большей востребованностью одежды среди населения, активной работой брендов одежды в соцсетях и в целом широкой представленностью компаний и их товаров на рынке по сравнению с другими сегментами.

Аналитики «Диалога» обнаружили у россиян ряд стереотипов: о низком качестве отечественной продукции, о невозможности произвести свою продукцию в России. В большей степени такое мнение касается техники и электроники. Зачастую это связано с тем, что многие пользователи воспринимают российскую бытовую технику как иностранную. В заблуждение потребителей вводят названия брендов, написанные латиницей.

По мнению авторов исследования, отказ от мимикрии под зарубежные названия и использование кириллицы более уместно в сегодняшних реалиях и не будет вводить в заблуждение покупателей.