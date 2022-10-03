Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня Конструктор, запущенный в апреле прошлого года, включает 50 различных программ.
Конструктором программ господдержки Сбера воспользовались 25 тысяч предпринимателей
Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» Арсений Ганин и Павел Желандинов поедут в Мелитополь.
На Донбасс отправились самарские добровольцы
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
В Самарской области сохранится порывистый ветер
Работа пенитенциарных медиков ведется совместно с сотрудниками Самарского областного клинического диспансера.
В УФСИН СО организовано оказание медицинской помощи осужденным, страдающим онкологией
Одним из победителей стал Артем Шмидт со своим проектом «Разработка силового функционального протеза пальца».
Инновационные проекты Самарской области получат поддержку Фонда содействия инновациям
По итогам медального зачета сборная 63 региона заняла третье место.
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева»
Представители 63 региона завоевали четыре медали.
В Нальчике завершился чемпионат России по тхэквондо
Основная деятельность завода: хранение, приемка, переработка и отгрузка масличных культур и пшеницы.
«Большечерниговский комбикормовый завод» оптимизировал процесс переработки и хранения продукции
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 55.3
-2.11
EUR 52.74
-2.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Большечерниговский комбикормовый завод» оптимизировал процесс переработки и хранения продукции

3 октября 2022 16:08
134
Основная деятельность завода: хранение, приемка, переработка и отгрузка масличных культур и пшеницы.

Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», инициированном Президентом России Владимиром Путиным, ООО «Большечерниговский комбикормовый завод» оптимизировал процесс переработки и хранения продукции. Помощь в этом безвозмездно оказывал Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Основная деятельность завода: хранение, приемка, переработка и отгрузка масличных культур и пшеницы. Только в этом году около 75 000 тонн зерновых принято заводом на хранение.

Большечерниговский комбикормовый завод обеспечивает продукцией не только нашу губернию, соседние регионы (Саратовская область, Татарстан), но и экспортирует за границу (Иран, Азербайджан, Турция).

В течение полугода эксперты РЦК обучали команду сотрудников комбикормового завода инструментам бережливого производства. В качестве пилотного потока для оптимизации был выбран процесс хранения и складирования. Он включает в себя лабораторию, сушку, весовые и склады. Сотрудники РЦК детально проанализировали работу на данном участке.

На уровень производительности влияют многие факторы. Даже на первый взгляд незначительные мелочи.
«Мы полностью хронометрировали весь процесс. Вместе с командой его посмотрели и обнаружили лишние действия сотрудника, например, при сборке крепления или чистке решета для сушки», – рассказывает о выявленных проблемах производства руководитель проектов РЦК Мария Андросян. – «Устранить их помогло внедрение на производстве инструментов бережливого производства, таких как быстрая переналадка, стандартизированная работа, система 5С и другие».

По мнению заместителя генерального директора ООО «Большечерниговский комбикормовый завод» Александра Козорезова: «В разы сократилось объяснение сотрудникам их должностных обязанностей благодаря разработанным инструкциям и схемам. Если раньше в лаборатории на процесс отбора одного образца зерновых уходило 20 минут, то сейчас оно сократилось до 15. С учетом нашего объема продукции - это существенная доля рабочего времени».

До участия в нацпроекте минимальные простои составляли порядка 2 - 3 часов, сейчас они снизились до 1,5 - 1 часа. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства увеличилась и скорость сушки культур. Раньше на заводе сушили около 350 тонн в сутки. Сейчас суточные параметры – 420 тонн.

«Большой набор культур нужно оперативно просушить, складировать и подготовить к отгрузке. Наша продукция лежать долго не может. Чтобы не было испорченной продукции, крайне необходимо повышать производительность труда», – сказал Александр Козорезов.

Выполненные в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» мероприятия позволили достичь увеличения суточной выработки на 53%, снижение уровня запасов на 35% и сокращение времени протекания процесса на 31%.
Благодаря этим показателям устранен ключевой риск предприятия – невыполнение заказа в срок. Следовательно, российские и иностранные заказчики получат продукцию своевременно и надлежащего качества.

«Вопрос повышения производительности труда в условиях беспрецедентных санкций, которым подвергается сегодня Россия, – крайне важный. Сегодня мы должны добиться большей производительности, и национальный проект «Производительность труда и меры поддержки, связанные с ним, дают такую возможность, – отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

А меры поддержки действительно существенные. Предприятиям – участникам нацпроекта «Производительность труда» предоставляются льготные займы из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.

Сейчас в губернии 138 предприятий внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта. Отметим, что к 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
3 октября 2022  14:49
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
191
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
3 октября 2022  13:59
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
236
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
3 октября 2022  12:59
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
216
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
3 октября 2022  12:43
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
391
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
3 октября 2022  12:39
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
190
Весь список