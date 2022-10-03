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Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», инициированном Президентом России Владимиром Путиным, ООО «Большечерниговский комбикормовый завод» оптимизировал процесс переработки и хранения продукции. Помощь в этом безвозмездно оказывал Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).



Основная деятельность завода: хранение, приемка, переработка и отгрузка масличных культур и пшеницы. Только в этом году около 75 000 тонн зерновых принято заводом на хранение.



Большечерниговский комбикормовый завод обеспечивает продукцией не только нашу губернию, соседние регионы (Саратовская область, Татарстан), но и экспортирует за границу (Иран, Азербайджан, Турция).



В течение полугода эксперты РЦК обучали команду сотрудников комбикормового завода инструментам бережливого производства. В качестве пилотного потока для оптимизации был выбран процесс хранения и складирования. Он включает в себя лабораторию, сушку, весовые и склады. Сотрудники РЦК детально проанализировали работу на данном участке.



На уровень производительности влияют многие факторы. Даже на первый взгляд незначительные мелочи.

«Мы полностью хронометрировали весь процесс. Вместе с командой его посмотрели и обнаружили лишние действия сотрудника, например, при сборке крепления или чистке решета для сушки», – рассказывает о выявленных проблемах производства руководитель проектов РЦК Мария Андросян. – «Устранить их помогло внедрение на производстве инструментов бережливого производства, таких как быстрая переналадка, стандартизированная работа, система 5С и другие».



По мнению заместителя генерального директора ООО «Большечерниговский комбикормовый завод» Александра Козорезова: «В разы сократилось объяснение сотрудникам их должностных обязанностей благодаря разработанным инструкциям и схемам. Если раньше в лаборатории на процесс отбора одного образца зерновых уходило 20 минут, то сейчас оно сократилось до 15. С учетом нашего объема продукции - это существенная доля рабочего времени».



До участия в нацпроекте минимальные простои составляли порядка 2 - 3 часов, сейчас они снизились до 1,5 - 1 часа. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства увеличилась и скорость сушки культур. Раньше на заводе сушили около 350 тонн в сутки. Сейчас суточные параметры – 420 тонн.



«Большой набор культур нужно оперативно просушить, складировать и подготовить к отгрузке. Наша продукция лежать долго не может. Чтобы не было испорченной продукции, крайне необходимо повышать производительность труда», – сказал Александр Козорезов.



Выполненные в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» мероприятия позволили достичь увеличения суточной выработки на 53%, снижение уровня запасов на 35% и сокращение времени протекания процесса на 31%.

Благодаря этим показателям устранен ключевой риск предприятия – невыполнение заказа в срок. Следовательно, российские и иностранные заказчики получат продукцию своевременно и надлежащего качества.



«Вопрос повышения производительности труда в условиях беспрецедентных санкций, которым подвергается сегодня Россия, – крайне важный. Сегодня мы должны добиться большей производительности, и национальный проект «Производительность труда и меры поддержки, связанные с ним, дают такую возможность, – отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.



А меры поддержки действительно существенные. Предприятиям – участникам нацпроекта «Производительность труда» предоставляются льготные займы из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.



Сейчас в губернии 138 предприятий внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта. Отметим, что к 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

Фото: департамент информационной политики СО